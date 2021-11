Weg met die bacteriën: aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch kun je vandaag en morgen je laptop laten reinigen

Aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch laten studenten en medewerkers hun laptop reinigen

Dat het toilet een bron van bacteriën is, weten we. Maar wist je dat er op een laptop gemiddeld 20.000 keer zoveel microben zitten als op een toiletbril? Om voor studenten en medewerkers een veilige werkomgeving te faciliteren, start er vandaag een tweedaagse pilot aan de Onderwijsboulevard waarbij zij gratis hun laptop kunnen laten reinigen.

Een minuutje wachten en de laptop van tweedejaarsstudent Bedrijfskunde Wesley Welie is weer brandschoon. Het toetsenbord en beeldscherm werden ontvet, schoongemaakt en drooggeblazen. “Ik moet toch op mijn bus wachten, dus heb ik hier mooi even tijd voor”, zegt hij. “Ik ben blij dat ‘ie nu schoon is. Zelf maak ik het scherm en toetsenbord weleens schoon, maar niet zo goed als nu.”

De hogeschool start deze tweedaagse pilot in samenwerking met schoonmaakbedrijf CSU, die op zijn beurt weer samenwerkt met Fusernet ICT Services. Avans wil een veilige werkomgeving faciliteren en medewerkers en studenten bewustmaken van de bacteriën die er op hun toetsenbord leven. Degenen die hun laptop laten schoonmaken, vullen een enquête in waaruit CSU en Fusernet ICT Services data kunnen halen voor de verdere ontwikkeling van de pilot. Student Batuhan Bayral, eerstejaars Werktuigbouwkunde, is blij met de pilot én zijn schone laptop. “Zelf maak ik mijn laptop ook regelmatig schoon omdat hij snel vettig wordt. Nu kan hij er weer even tegenaan.”

Volgende week maandag en dinsdag staat de stand van Fusernet ICT Services aan de Hogeschoollaan in Breda.