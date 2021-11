Vier studenten Industriële Automatisering vallen in prijzen met idee Brabant groener te maken

Vlnr: Bas van de Ven (Sales Manager Commercial Services DAF Trucks), Giando van den Heuvel, Sil van Eck, Ruben Gekpens en Bart Minten

Een groep van vier Avansstudenten heeft afgelopen weekend de vierde editie van de City Deal Challenge gewonnen. Dat is een hackathon om met data Brabantse steden groener te maken. Met hun idee om grondwaterkwaliteit te verbeteren in Brabantse steden wonnen ze een prijs van 750 euro in de categorie Water.



‘’Als we ons geld binnen hebben voelt de overwinning nóg beter’’, vertellen vierdejaarsstudenten Industriële Automatisering Bart Minten, Giando van den Heuvel, Ruben Gepkens en Sil van Eck lachend op de vraag hoe hun overwinning voelt. ‘’Nee, we zijn er echt blij mee. Aan de challenge deden ook een aantal universiteitsteams mee en een team dat al drie jaar op rij won. Om dan als hbo-studenten voor het eerst mee te doen en ook nog eens te winnen, is heel mooi.’’

Grondwaterkwaliteit

De City Deal Challenge staat elke keer in het teken van het bedenken van innovatieve ideeën om steden of de provincie Noord-Brabant te verbeteren middels datagebruik. Bij de laatste editie, de Hackathon Masters, moesten deelnemers ideeën bedenken om Brabantse steden groener te maken. Gekozen kon worden uit de thema’s leefomgeving, gezondheid en water. De in totaal zo’n vijftig deelnemers werkten afgelopen vrijdag en de zaterdag vanuit de Jheronimus Academy of Data Science aan hun opdracht. Het groepje van Giando, dat meedeed met de challenge doordat hun minordocent erover vertelde, koos voor water. Hun opdracht bestond uit het zoeken naar manieren om de grondwaterkwaliteit in Brabantse steden te verbeteren.

Datasets

‘’Online zochten we naar beschikbare data over dit onderwerp. We wilden eerst weten wat een goede grondwaterkwaliteit betekent, hoe de grond vervuild raakt en wat je daaraan kunt doen’’, vertellen de vierdejaarsstudenten, die aan de hand van twaalf gevonden gegevensverzamelingen bij verschillende bronnen een overzicht maakten. ‘’Dat was heel interessant, want we stuitten op verschillende aspecten die bijdragen aan grondvervuiling. Boeren, industrie, snelwegen, maar bijvoorbeeld ook drugsafval. Er was veel data te vinden, maar stond nog nergens overzichtelijk bij elkaar.’’



Twintig uur

Hun bevindingen leidde tot een idee om databases te maken met de beschikbare data voor bedrijven als BrabantWater. ‘’Daar was de jury erg enthousiast over, ons idee was volgens hen erg goed’’, vertelt Giando, die het liefst hun idee nog verder had uitgebouwd tijdens de challenge. ‘’Maar daar was geen tijd voor. In totaal zat er nu al zo’n twintig uur in. Verdeeld over twee dagen was dat hard werken.’’

Mooie ervaring

De groepsgenoten vonden het leuk om mee te doen aan de challenge en raden het andere Avansstudenten dan ook aan ook ooit mee te doen. ‘’Het was een mooie ervaring. Er deden veel studenten van andere opleidingen en scholen mee, maar er waren ook experts uit het werkveld. Dat was leerzaam en goed voor je netwerk, waar je studententijd toch om draait’’, leggen ze uit. ‘’Maar het was ook gewoon erg gezellig, de sfeer was onderling goed. Ook was er onbeperkt eten en drinken. Dat we ook nog eens wonnen, maakte het natuurlijk al helemaal leuk.’’



Met het winnen van de challenge krijgen de studenten 750 euro. Een lekker bedrag voor twee dagen werken, vindt de groep. ‘’We verdelen het onderling en hebben afgesproken binnenkort goed met elkaar uiteten te gaan’’, zegt Giando, die nog niet weet wat er nu met hun idee gebeurt. ‘’Geïnteresseerde bedrijven mogen contact met ons opnemen, maar voor nu genieten we vooral nog even na!’’