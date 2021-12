10 jaar opleiding Communicatie: ‘Op dat moment besef je dat je een bijdrage levert aan iemands ontwikkeling’

Medewerkers opleiding Communicatie

De opleiding Communicatie in Breda bestaat tien jaar. Een hele mijlpaal, vindt adjunct-directeur Cyndra de Ruijter: “Dit jubileum voelt goed. Tien jaar geleden is de opleiding gestart met een groepje van veertig studenten. Een hele prestatie, want wij waren nieuw en toch spraken wij al meteen veertig mensen aan. Als je dan ziet hoe de opleiding zich gedurende de jaren heeft ontwikkeld, ben ik nog trotser. Het is nu echt een volwassen opleiding met jeugdige elementen.”

Dit collegejaar hebben zich rond de honderdtwintig nieuwe studenten ingeschreven, oftewel vier klassen. Voor deze opleiding is dat veel, omdat zij zich specifiek richten op strategische communicatie. “We zeggen altijd dat we strategische communicatieadviseurs met lef opleiden”, vertelt De Ruijter, “Wij leiden onze studenten op voor een tweede baan. Normaal gesproken moet je echt kilometers maken voordat je strategisch adviseur bent. Onze studie helpt daarbij.” In totaal heeft de opleiding 386 studenten.

Terug naar het oude nest

Wie geen afscheid van de opleiding kan nemen is Koen Vercammen. Jarenlang liep hij door de wandelgangen van Avans Hogeschool als student Communicatie. Drie jaar na zijn afstuderen is hij binnen de opleiding les gaan geven. “Dat ik terug ben is toch het grootste compliment ooit voor de opleiding? Je kunt echt overal aan de slag en toch heb ik heel bewust gekozen om naar het oude nest terug te keren.” Vercammen studeerde in 2018 af. Hij ging meteen het bedrijfsleven in, maar uiteindelijk miste hij de dynamiek van zijn opleiding.

“Sommige collega’s maken weleens luchtige grapjes over dat ik eerst student was en nu leraar, maar dat vind ik niet erg. Mijn ego kan wel gekrenkt worden hoor”, vertelt Vercammen. Hij had zoiets namelijk wel verwacht, maar maakte zich vooral druk om iets anders. “Waar ik meer mee zat, was mijn leeftijd tegenover die van studenten. Ik ben pas 27 jaar oud, dus het verschil is niet zo heel groot.” In de praktijk blijkt dat toch geen probleem te zijn en is Vercammen blij om terug te zijn.

Mooiste aan de opleiding

Zo vindt de docent het mooiste aan de opleiding dat het stukje lef beloond wordt. “Je krijgt veel vrijheid om buiten de kaders te denken. Dat was al in mijn studententijd zo. Daar heb ik veel gebruik van gemaakt en als zeer prettig ervaren”, vertelt Vercammen. “Zo heb ik door lef te tonen stage bij een autobedrijf gelopen zonder echt iets van auto’s te weten, terwijl dat wel een eis van het bedrijf was. Uiteindelijk heb ik een hele toffe tijd gehad en veel geleerd. Nu probeer ik dat ook door te geven aan mijn studenten.”

De Ruijter geniet weer van hele andere dingen binnen de opleiding, zoals de diploma-uitreiking. “We vieren dat in een grote kerk met een grote rode loper. Dan lopen de studenten daar vol trots, de docenten staan eromheen te klappen en je ziet trotse ouders. Op dat moment besef je dat je een bijdrage hebt geleverd aan iemands ontwikkeling. Dat is echt een heel bijzonder moment. Dan ben ik net zo trots als de student.”

Altijd in ontwikkeling

De Ruijter vindt het belangrijk dat de opleiding zich blijft ontwikkelen. Zo is corona een kwestie waar ze zich mee bezighoudt. “Wij zijn als opleiding heel betrokken bij de student. Het is best lastig om in coronatijd het persoonlijke, wat echt onze kracht is, te behouden. Studeren wordt nu een heel ander iets. Mensen zitten bijvoorbeeld bij de kapper de les online te volgen. En dat vind ik wel heel lastig, want hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je ervoor dat studeren een prioriteit blijft bij jongvolwassenen en dat het niet iets is wat ze er maar bij de kapper bij doen?”

Ook Vercammen ziet ruimte voor verbetering. “Naast de coronakwestie zou ik ook willen dat docenten verplicht worden om bijvoorbeeld elk jaar even bij een communicatiebedrijf een stoomcursus te krijgen. Het vakgebied verandert zo snel, wat is dan je houdbaarheidsdatum als docent met praktijkervaring? Ik heb daar zelf ook mijn angstgevoelens over, daarom ben van plan over een tijd langs een bedrijf te gaan en de ins en outs mee te krijgen.” Over onder andere deze kwesties nadenken en daarover met elkaar sparren zit volgens De Ruijter in het DNA van de opleiding.

Plannen

Er zijn al diverse plannen over hoe het jubileum gevierd zal worden. Zo vindt er een seminar plaats en wordt er een reünie georganiseerd. Ook staan twee feesten op de agenda, mits de coronamaatregelen versoepeld tegen die tijd zijn.