Avansdocent Marco schreef met studenten boek over economie en werkt inmiddels al aan tweede

Marco Kuijten met zijn boek Marketing in de nieuwe economie

Het plan was promoveren, het werd een boek voor en met studenten Commerciële Economie. Avansdocent Marco Kuijten bracht in juni het boek ‘Marketing in de nieuwe economie’ uit en werkt inmiddels al aan een tweede boek. ‘’Ik haal hier tien keer zoveel voldoening uit dan uit promoveren.’’

De economie zoals we die nu kennen is aan verandering onderhevig. Mede door klimaatverandering en groeiende (inkomens)ongelijkheid werkt het huidige kapitalistische systeem niet meer, als je het aan Marco Kuijten vraagt in ieder geval. ‘’We gaan naar een nieuwe, duurzame economie. Maar daar is in het huidige lesaanbod bij commerciële opleidingen in heel het land, ook bij Avans, weinig aandacht voor. Dat is jammer’’, vertelt de docent Commerciële Economie in Den Bosch. ‘’Studenten beseffen niet dat de verandering gevolgen heeft voor het werk dat ze later gaan doen. Mijn boek helpt daar hopelijk in.’’

Impact

In eerste instantie was het niet het idee van Kuijten om een boek voor studenten op het hbo te schrijven. Hij wilde promoveren op het marketing stakeholderperspectief en besprak het voorstel met Kaj Morel, lector bij het lectoraat New Marketing. Die was niet direct positief over het promotietraject: ‘’Ik zou slechts een kleine impact hebben, want promoveren doe je vooral voor jezelf en voor professoren die al veel van je onderwerp weten. Kaj stelde voor om écht impact te hebben, en iets te doen voor het hbo in plaats van voor de academische wereld’’, aldus Kuijten, die even van de leg was maar daarna snel schakelde én enthousiast werd. ‘’Een boek schrijven over de nieuwe economie en wat dat betekent voor de marketeer, met en voor mijn studenten: dat leek me een mooie uitdaging.’’

Spannend

Hij benaderde laatstejaarsststudenten Commerciële Economie in Den Bosch uit de learning community sustainable marketing en vroeg wie er interesse had mee te werken aan zijn boek. “Als je vóór studenten schrijft, is het wel zo leuk als studenten zelf ook een bijdrage kunnen leveren aan de inhoud”. Een aantal studenten zag dat wel zitten en ging met verschillende werkzaamheden aan de slag. Zo hield een student interviews bij bedrijven over het onderwerp duurzame economie om te kijken wat zij al doen met dit thema binnen hun organisatie en er studeerde een student af op het model dat de docent ontwikkelde voor zijn boek. Dit afstudeeronderzoek van de student kwam vervolgens terug in het boek als casus.

Ook interviewde Kuijten student-ondernemers van Avans en alumni. De bevindingen van de inmiddels oud-studenten schreven ze op en stuurden ze op naar hun docent. ‘’Best spannend vond ik dat, want ik had geen idee wat ik terugkreeg. Maar het pakte goed uit, ik heb op soms een zinnetje na niets geredigeerd. Ik was er echt heel blij mee en vond het heel leuk om zo te doen.’’

Puzzelstukjes

‘’Het was soms best moeilijk om het boek te schrijven. Mijn boek komt voort uit een onderzoeksvoorstel dat bestemd was voor mijn promotietraject: Engelstalig en academisch. Nu schreef ik voor en met hbo-studenten, en dus was het zoeken naar de juiste stijl en structuur. Ervaring met het schrijven van boeken had ik niet, maar in het proces ben ik misschien wel een schrijver geworden. Je legt verbindingen en plakt puzzelstukjes aan elkaar, dat is heel leuk om te doen.’’

Game

Het boek werd in juni al uitgegeven. Het doel van Kuijten is niet direct om het boek op de boekenlijst te krijgen, maar het dient wel voor de lesinhoud. ‘’Studenten worden natuurlijk wel uitgenodigd en -gedaagd om het boek te lezen. Daarbij hoop ik collega’s te inspireren zodat ook zij ermee aan de slag gaan binnen hun lessen. In navolging van het boek heb ik inmiddels ook een serious game ontwikkeld en denk ik eraan filmpjes over het onderwerp te maken. Er zijn meer manieren om studenten te bereiken dan enkel via het boek.’’

Promoveren ziet de docent inmiddels voorlopig niet meer zitten. Daarvoor heeft hij ook nauwelijks tijd: zijn tweede boek, waarin dieper wordt ingegaan op toekomstige marketingmodellen en wat waarschijnlijk weer met studenten en andere Avanscollega’s wordt gemaakt, is al in de maak. ‘’Ik haal hier tien keer zoveel plezier uit dan promoveren. Het contact met studenten is heel leuk en de impact is veel groter. ‘’

Het boek Marketing in de nieuwe economie is via deze link te koop.