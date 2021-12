Avansdocent Ruben Swart presenteert trailer voor speelfilm Moerasdraak met Avans-tintje

Trailerpresentatie Moerasdraak bij Avans aan de Onderwijsboulevard

Een groep Bossche Avansstudenten werkt mee aan de film Moerasdraak van Avansdocent Ruben Swart. De film vertelt de geschiedenis van Den Bosch en is helemaal gefilmd in coronatijd. Maandagavond ging de trailer in première bij Avans aan de Onderwijsboulevard.

‘’Deze film is mijn liefdesbrief aan Den Bosch’’, vertelt docent Communication & Multimedia Design (CMD) Ruben Swart enthousiast vlak voor de trailerpresentatie van zijn film Moerasdraak in lokaal OD008 in Den Bosch. Daarbij waren een gedeelte van de spelers, de crew, non-profitorganisatie Cityboost en lokale pers aanwezig. ‘’Ik houd van geschiedenis en film, er ooit een maken was mijn grootste droom. Dat ik daarvan nu de eerste beelden mag laten zien, is heel leuk en tegelijkertijd een beetje spannend.’’

Bijnaam Den Bosch

In de trailer, die ongeveer een minuut duurde, werd duidelijk waar de film Moerasdraak over gaat. De kijker volgt in de speelfilm een groep studenten die onderzoek doet naar de herkomst van de bijnaam van Den Bosch. ‘’Heel veel Bosschenaren weten namelijk helemaal niet wat de bijnaam van hun stad is. Over dat stukje geschiedenis gaat de spannende film’’, zegt Swart, die overigens niet wil verklappen wat de bijnaam van de stad is. ‘’Het is in ieder geval niet de meest logische, ook niet als je naar de filmtitel kijkt…’

Vol jaar

Het idee voor het maken van een film had de Avansdocent al jaren, zijn plan uitwerken kon nadat Cityboost betrokken raakte. De opnames, die in heel Den Bosch en ook bij Avans plaatsvonden, begonnen in januari van dit jaar. Een druk karwei. ‘’Ook omdat mijn werk als docent gewoon doorging, en dan heb ik ook nog mijn eigen bedrijf. Dat stond even op een wat lager pitje. Deze film heeft me een vol jaar gekost, en dan is de montage nog niet eens af.’’

Ruben Swart (rechts) met een van de hoofdrolspelers Tommy Zonneveld

Regio

Om niet alles zelf hoeven te doen, riep de filmmaker hulp in van zijn studenten CMD en van het Koning Willem | College. Van het schrijven van het script tot het editen en bijhouden van de socials: er was genoeg te doen voor de crewleden en 12 spelers. ‘’Het was heel tof om dit met een groep gemotiveerde en enthousiaste studenten uit de regio Den Bosch te doen, we hebben er echt iets moois van gemaakt samen.’’

Netflix

Een van de betrokken studenten bij Moerasdraak is vierdejaarsstudent CMD Sanne Boersma. Zij is verantwoordelijk voor het bijhouden van de socials voor de film van veertig minuten. Toen ze werd gevraagd door haar docent, hoefde ze niet lang na te denken. ‘’Ruben is een fijn persoon op onze opleiding. Ik houd van film, mijn vrienden zeggen altijd dat ik Netflix heb uitgespeeld. Meewerken aan dit project leek me dus heel leuk.’’



Sanne zette een social media-plan op en post op bijvoorbeeld het Instagramaccount van de film. ‘’Heel leuk en leerzaam. We werkten samen met een groep van makers, studenten en young professionals. Wij leerden van hen, maar zij ook zeker van ons’’, vertelt de afstuderende student, die al een maand of 9 actief is bij de film. ‘’Meedoen heeft me veel gebracht. Ik heb veel geleerd, maar ook een hoop contacten opgedaan.’’

Ook Sanne, die sinds een half jaar in Den Bosch woont, was voor het project niet op de hoogte van de bijnaam van de stad. Het is volgens haar dan ook een absolute aanrader om de film te gaan kijken, wanneer die uitkomt. ‘’Je leert op een leuke manier een hoop over de geschiedenis van de stad. Iedere Bosschenaar moet deze film zien, 100%!’’

Moerasdraak komt in het voorjaar van 2022 uit.