Avansstudent Olly stond als enige non-binair in de tv-ronde van K2 zoekt K3

Olly is trots op deelname K2 zoekt K3: “Als enige non-binair overblijven, voelt als winst.”

“Hallo! Mijn naam is Olly van der Vloet, 23 jaar en ik ben non-binair, wat voor mij betekent dat ik zowel geen jongen als meisje ben. Ik ben gewoon Olly”, zo stelt Olly zich voor tijdens de auditie van het televisieprogramma K2 zoekt K3. Hoewel de Pabo-student uit Breda sneuvelde tijdens de eerste tv-ronde, voelt het voor hen toch wel een beetje als winst. Punt vroeg Olly na de finale hoe dat zit.

“Tijdens deze editie van K2 zoekt K3 mochten naast meisjes, ook jongens en non-binaire personen zich aanmelden. Dat vond ik tof, dus besloot ik me aan te melden. Uiteindelijk bleven er van de ruim 22.000 aanmeldingen, vier non-binaire personen over. Van hen was ik de enige die naar de eerste televisie-ronde door mocht”, legt Olly uit. “Dát voelde voor mij al als winst.”

Ondanks dat de Bredase Pabo-student het naar eigen zeggen ‘mega druk’ had met studeren, besloot hen mee te doen aan de talentenjacht. “Het kwam op mijn pad en het leek me een leuke kans. Vanwege mijn stage en opleiding kom ik veel in aanmerking met kinderen, waardoor ik de liedjes van K3 ken.”

Boom nummer drie

Ervaring met optreden heeft Olly niet, hen vond het vooral leuk om te doen. “Behalve dat ik graag zing onder de douche en een keertje in een amateurmusical heb gespeeld. Dat was leuk, maar in een musical ben ik liever boom nummer drie.” Verwacht dat hen iedere ronde door mocht tot aan de eerste televisie-audities, had Olly niet. “Optreden voor een bekende jury vond ik niet spannend, eigenlijk was het alleen maar heel leuk. Ik wist ook pas tijdens de uitzending op televisie wat het commentaar was. Dat vond ik even spannend, maar ik kijk daar niet met negatieve gevoelens op terug. Eigenlijk was ik best blij met datgeen wat de jury zei.”

Via social media kreeg Olly een hoop reacties op zijn auditie. “Natuurlijk zaten daar ook wat negatieve berichten tussen op het feit dat ik me als non-binair identificeer.” Toch legt de laatstejaarsstudent de kritiek gauw naast zich neer. “Ach, die mensen zitten thuis niks te doen en knallen alleen maar hun ongezouten mening op internet. Ik kan er wel om lachen en had negatieve berichten wel zien aankomen.”

Moge de beste winnen

Dat het televisieprogramma tijdens deze zoektocht ook non-binaire personen en jongens toeliet, vind Olly te gek. “Fijn dat de inclusiviteit er is en er meerdere mensen die zich net zo identificeren als ik meededen.” Is hen teleurgesteld dat er dan toch een meisje met blond haar uiteindelijk de finale won? “Nee, moge de beste winnen. Het programma had de plank misgeslagen als het voor het beeld een non-binair persoon of jongen had laten winnen.”

De kids uit Olly’s stageklas werden helemaal wild toen zij een voor hen bekend gezicht auditie zagen doen. “Mijn deelname maakte zelfs zoveel indruk, dat in deze tijd mijn auditienummer Toveren wordt gezongen, in plaats van sint liedjes. Nou, dat zegt wel wat hoor!”