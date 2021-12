Tian en Felix geven met vlogs inkijkje in opleiding Werktuigbouwkunde: ‘Wat onze filmpjes goed maakt, is dat we improviseren’

Felix Debi-Tawari (links) en Tian Jin

Tian Jin en Felix Debi-Tawari zijn vloggers voor hun opleiding Werktuigbouwkunde in Den Bosch. Op een luchtige manier leggen de tweedejaarsstudenten onder andere uit wat een cv-ketel doet, wat de trekproef is en hoe practica in hun werk gaan. Met een paar honderd views per aflevering slaan de filmpjes aan.

“Echt heel leuk, dat de filmpjes het zo goed doen. Met de kijkcijfers houden we ons niet bezig, we maken de video’s vooral omdat we er lol in hebben. Maar het motiveert wel om door te gaan”, vertellen Tian en Felix.

Perfecte kandidaten

De twee vrienden werden een tijdje geleden benaderd door een communicatiemedewerker van hun academie in Den Bosch, met de vraag of het ze iets leek om filmpjes te maken voor en over de opleiding Werktuigbouwkunde. “Ze zag dat we twee enthousiaste studenten zijn die veel plezier hebben in de opleiding en vroeg of we dat wilden vastleggen. En wij vonden, zonder arrogant te klinken, dat wij daar de perfecte kandidaten voor zijn”, vertellen de twee, die op hun middelbare school al enige ervaring opdeden in het maken van filmpjes, lachend.



Improviseren

In de YouTube-filmpjes geven de studenten voor potentiële studiekiezers en andere geïnteresseerden een inkijkje in hun opleiding. Zo nemen ze de kijkers mee naar practica, laten ze zien wat een cv-ketel doet en wat de trekproef is. Dat doen ze niet alleen, maar met docenten of studiegenoten die ze interviewen. Wat er in de filmpjes inhoudelijk te zien moet zijn, krijgen ze vooraf doorgestuurd. “Maar verder zijn we vrij om te vertellen en te laten zien wat wij denken dat het goed doet op beeld. En dus maken we grapjes en laten we vooral veel zien. We proberen zo min mogelijk te vertellen. Dan hadden we net zo goed een podcast kunnen maken”, legt Tian uit. Felix: “Wat onze filmpjes goed maakt, is dat we veel improviseren. We vullen zelf in en dat werkt goed. Je kunt ook niet alles vooraf scripten, het loopt altijd anders dan je denkt.”

“De filmpjes worden niet alleen door jongeren bekeken die Werktuigbouwkunde willen studeren. Ook studiegenoten en studenten en medewerkers van andere opleidingen kijken naar de vlogs, die wel over alleen Werktuigbouwkunde-gerelateerde onderwerpen gaan. Dat zij de filmpjes ook interessant vinden, is heel positief.”

Een van de vlogs van Tian en Felix

14 uur

Voor het maken van de vlogs krijgen de twee betaald. Dat is ook niet zo gek; er zit heel wat tijd in het voorbereiden, filmen en editen. “Voor een filmpje van 4 minuten zijn we zo 14 uur bezig, we doen alles zelf. Daarnaast studeren we natuurlijk, wat ook tijd kost.”



Een bijkomend voordeel van de vlogs, die niet op vaste momenten verschijnen, is dat de twee studenten wat opsteken van de inhoudelijke onderwerpen. “Zoals het filmpje over de trekproef. Dat hebben we ooit al gehad en was dus vooral herhaling, maar daar leer je wel weer van. Handig voor de tentamens”, aldus de twee.



Hoelang de studenten nog doorgaan met het maken van vlogs, weten ze niet. “Een reden om te stoppen hebben we niet, daar vinden we het te leuk voor. Binnenkort hopen we een langer filmpje te maken over ons eigen project waarin we een kratwisselsysteem moeten ontwerpen en creëren met een robot. Dat gaan we maken in het Techlab. Dat is leuk om te zien op beeld.”