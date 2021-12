Student in het buitenland: Bram studeert Hospitality Management in Finland en vindt Nederland ‘maar een saai land’

Bram voor de domkerk van Helsinki

Heel veel Finnen heeft hij er verrassend genoeg nog niet leren kennen, maar zijn verblijf in Helsinki bracht Bestuurskundestudent Bram van Bronkhorst op nieuwe ideeën voor de toekomst. ‘Nederland is eigenlijk maar een saai land voor een gast van 23.’

Bram woont sinds augustus in de Finse hoofdstad en volgt er de minor Hospitality Management, vergelijkbaar met de Hotelschool zoals we die in Nederland kennen.

“Als ik kijk naar mijn vrienden in Nederland gaat het super hier. Van hen hoor ik dat ze thuis op de bank zitten door de coronamaatregelen. Met een qr-code kun je in Finland gaan en staan waar je wilt en wanneer je wilt. Door het coronavirus ben ik wel pas 4 keer op school geweest. Eigenlijk vind ik het wel relaxt dat ik de meeste lessen vanuit huis volg, want de hogeschool is in Espoo, een half uur reizen van Helsinki.

Finland was niet mijn eerste keuze. Eigenlijk wilde ik naar Canada of Amerika, een Westers land over de grote zee. Maar dat ging niet door in verband met corona. Van een docent kreeg ik de tip om naar Finland te kijken en dat leek me wel wat. Hotelschool is niet meteen een logische stap voor een Bestuurskundestudent, maar het leek me wel wat om een minor te volgen in een heel ander vakgebied. Ik werk in een café en heb altijd wat gehad met hospitality, dus zo kwam ik uit bij Hospitality Management.

“Ze verkopen hier berenvlees in blik”

Omdat je in zo’n 2,5 uur naar huis vliegt, is het studeren hier geen grote cultuurschok. Wat met wel opvalt, is dat het straatbeeld hier niet wordt gedomineerd door de Mac of KFC zoals in Nederland, maar hier heb je de Hesburger. En op elke straathoek kun je koffie krijgen. Ze verkopen hier berenvlees in blik en ik heb rendier geproefd. Dat was een heel goed stukje vlees! Ik merk dat Finnen wat meer op zichzelf zijn dan de Nederlanders. Niet allemaal natuurlijk, maar in een café pik je ze er vaak zo tussenuit: wat alternatiever gekleed, met een muts, een wijde broek of gekleurde haren, en ze stappen niet zomaar op je af.

Ondanks dat de Finnen wat gereserveerder zijn, heb ik wel al snel veel nieuwe vrienden gemaakt. In mijn flat, waar allemaal internationale studenten wonen, zit iedereen in hetzelfde schuitje. Ik heb een grote vriendengroep met Duitsers, Spanjaarden en Italianen en ook een enkele Fin. Eind augustus stond er 50 man in het appartement om mijn verjaardag te vieren. Natuurlijk is het jammer dat ik mijn ouders toen niet kon zien, maar dan denk ik ‘pa, ma, volgend jaar ben ik weer jarig.’

Mijn groepsgenoten op de hogeschool zijn Fins en ik vond het in eerste instantie best lastig om aansluiting te vinden. Veel van hen zitten al lange tijd bij elkaar in de klas. Als ik erbij ben, spreken mijn groepsgenoten Engels, maar af en toe gaan ze weleens over op het Fins. Daar kan ik geen chocola van maken, het is een hele moeilijke taal die eigenlijk nergens mee te vergelijken is. Ondertussen ken ik wel wat woordjes ‘hoi’, ‘doei’ en ‘proost’, maar daar is ook alles mee gezegd.



Helsinki is een leuke stad, niet te groot en je weet snel de weg. Er wonen veel internationale mensen en in de haven is altijd wat te beleven. Zo is de kerstmarkt van de week weer opgezet. Ook vertrekken er boten naar verschillende eilandjes voor de Finse kust. Ik ga uiteten, naar de kroeg en heb al veel van het land gezien: Lapland, Oslo, Stockholm en ben zelf in Spitsbergen geweest.

“Thuis ga ik nog om met vrienden van de basisschool”

Met dit avontuur heb ik mezelf in het diepe gegooid. Ik kom uit Hernen, een klein dorp in de buurt van Nijmegen en ga nog om met vrienden van de basisschool. Het is mooi om mee te maken hoe het is om langer van huis te zijn dan die standaard twee vakantieweken. Ik ben nooit verlegen geweest, maar weet nu hoe het is om in een wildvreemde stad te wonen en wildvreemde mensen aan te spreken.

Tegen iedereen die twijfelt of studeren in het buitenland iets voor hem of haar is, wil ik zeggen: probeer het gewoon! Zeker als je niet zo extravert bent, is het een goede ervaring. Je zult zien dat je al snel een leuke club mensen om je heen verzamelt. Studeren in Scandinavië is wel een dure hobby. Zeker als je ook wat van het land wilt zien. Ik kwam met een aardig zakcentje, maar moet het nu niet meer te gek maken, zodat ik aan het einde van de periode ook nog naar huis kom.

“Studeren in Scandinavië is een dure hobby”

Dit avontuur heeft me aan het denken gezet. Nederland is eigenlijk maar een saai land voor een gast van 23. Altijd al leek werken in het buitenland me leuk, maar deze ervaring heeft mijn ogen geopend: in december rond ik mijn studie hopelijk af en dan wil ik aan de slag bij een café in een Oostenrijks skigebied. De eerste sollicitaties zijn al de deur uit!”