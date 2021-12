Business Innovationstudent Marijn studeert af bij de Welzijnsmonitor-app van Avans

Marijn Hooijmans

Door de coronapandemie kwam Business Innovationstudent Marijn Hooijmans in een ‘coronadip’. Hij krabbelde er op eigen kracht uit en helpt nu andere studenten door af te studeren bij de Welzijnsmonitor-app van Avans.

Vlak voor de uitbraak van het coronavirus verhuisde Marijn Hooijmans van zijn studentenhuis naar een eigen appartement. Hij merkte hoe het was om alleen te zijn en werd daarnaast meer blootgesteld aan de kenmerken van zijn Attention Deficit Disorder (ADD), zoals het gebrek hebben aan concentratie. “Ik vond het lastig om daarmee te dealen. Door erover te praten met mensen uit mijn omgeving en door het doorbreken van patronen als niet sporten, social mediagebruik, niet meer gamen en op tijd gaan slapen, kwam ik uit de dip”, vertelt Marijn.

De laatstejaarsstudent besloot niet te gaan afstuderen bij een bedrijf, zoals gebruikelijk is bij de studie Business Innovation, maar dat te doen bij de Welzijnsmonitor van Avans. “In coronatijd leek het me niet handig om bij een bedrijf mijn afstudeerperiode te lopen. Ik was bang dat ik veel vanuit huis moest werken en dat lukt mij vanwege ADD niet goed”, zegt Marijn. Samen met zijn stagebegeleider keek Marijn naar andere mogelijkheden, zoals de Welzijnsmonitor van Avans. “Ik vind het fijn dat ik nu andere studenten help die tegen hetzelfde aanlopen als ik.”

Testfase

Momenteel testen ‘early birds’ de app. In de tussentijd wordt de app mobile friendly gemaakt en komt er een Engelse versie van. Eind december wordt de app beschikbaar voor alle Avansstudenten. “Het doel is om studenten inzicht te geven in hun welzijn. In de tweede plaats gebruikt Avans de anonieme gegevens ook om inzicht te krijgen hoe het met de studenten gaat.

“Het doel is het monitoren van het welzijn van studenten. Door middel van het invullen van een vragenlijst over jezelf, krijg je als student inzicht in je veerkracht op een bepaald moment. Daaruit wordt duidelijk of je extra hulp nodig hebt en wat je kunt doen om je beter te voelen. Als je energielevel laag is, kun je bijvoorbeeld een module volgen waarmee je dat level kan verhogen”, legt Marijn uit. “Uiteindelijk kunnen studenten hun welzijn de gehele studie volgen en verbeteren waar mogelijk.”

“Om ervoor te zorgen dat het niet de zoveelste Avansenquête wordt die studenten moeten invullen, probeer ik ervoor te zorgen dat de app ook echt aansluit bij wat studenten nodig hebben. Door de engagement te verhogen, blijven ze hopelijk met de app werken.”

Marijn vindt de Welzijnsmonitor van grote waarde voor Avansstudenten. “Voor de Ambitie 2025 staat studentenwelzijn hoog in het vaandel. Studenten kunnen straks in de app eerder ‘hun probleem’ ontdekken en modules volgen of tips krijgen om hiermee om te gaan. Als de app bestond ten tijde van mijn coronadip, had ik er zeker gebruik van gemaakt.”