Coronaregels in studentenhuizen: gebruik je gezonde verstand

Illustratie: Joris Habraken

Wel of geen anderhalve meter, wel of niet naar de GGD… De coronaregels veranderen best vaak. Waar moeten studenten in studentenhuizen zich op dit moment aan houden? Een zoektocht.

Háááh… tsjoe!, niest je huisgenoot. Is het corona of een gewone verkoudheid? Mag je nog naar college of moet je opeens thuisblijven? We zetten de regels op een rij.

De basisregels zijn simpel: was regelmatig je handen, houd anderhalve meter afstand, zorg voor frisse lucht en blijf thuis bij klachten (en laat je dan testen). Hoesten en niezen doe je in je elleboog.

Milde klachten

Bij milde klachten mag je nu ook op een zelftest vertrouwen en hoef je niet per se naar een testlocatie van de GGD. Dat hoeft pas als die zelftest twee streepjes laat zien. Studenten kunnen gratis zelftesten krijgen en eigenlijk zouden ze die zeker twee keer in de week moeten gebruiken, ook zonder klachten. Soms heb je immers niet door dat je het virus bij je draagt.

Gasten

Een andere relevante regel voor een studentenhuis: ontvang niet meer dan vier gasten per dag en ga zelf hooguit één keer per dag bij een ander op bezoek. En doe dan even een zelftest. Gewoon, voor de zekerheid.

Isolatie

Wie besmet is, moet minstens een week in isolatie. Ben je bijvoorbeeld op vrijdag ziek, dan is volgende week vrijdag de laatste dag van je isolatie, als je tenminste 24 uur lang geen klachten meer hebt. (Let op de medische uitzonderingen.)

Huisgenoten

En dan de specifieke regels voor studentenhuizen. Heeft een van je huisgenoten milde corona-achtige klachten? Dan hoef jij zelf nog niet in quarantaine. Dit verandert zodra die huisgenoot last krijgt van koorts of benauwdheid of als hij/zij een positieve zelftest heeft. Dan moet je meteen thuisblijven tot de officiële uitslag van een test bij de GGD. Doe dus ook geen boodschappen.

Heeft die huisgenoot inderdaad corona? Doe dan een zelftest. Is die positief, dan laat je je zo snel mogelijk testen bij de GGD. Maar de test kan ook ten onrechte negatief zijn: soms duurt het even voordat een besmetting zichtbaar wordt. Daarom moet je jezelf voor de zekerheid op de vijfde dag bij de GGD laten testen.

Eén huishouden

Met alle verschillende woonvormen is de vraag wel: wanneer is een studentenhuis precies één huishouden? Ben je ook ‘huisgenoten’ als je elkaar bijna niet ziet? Als je bijvoorbeeld alleen de gang met elkaar deelt, of de badkamer en keuken? Moet iedereen in quarantaine zodra één medebewoner op de gang corona heeft?

Die informatie is moeilijk te vinden. Bij navraag worden we van de ene instantie naar de andere gestuurd. Bij het RIVM weten ze het niet precies. “Goede vraag”, zegt de woordvoerder, “maar eigenlijk gaan wij over adviezen en niet over de regels.” Hij neemt wel een voorschot op het antwoord. Het gaat volgens hem om de hoeveelheid contactmomenten die je met elkaar hebt. “Als iemand in huis positief is getest en je hebt daar nul contact mee gehad, hoef je je minder zorgen te maken.”

Gezond verstand

Hij verwijst naar het ministerie van Volksgezondheid, maar de woordvoerder daar verwijst weer door naar het Nationale Kernteam Crisiscommunicatie (NKC). Dat is moeilijk te vinden, maar uiteindelijk krijgen we daar iemand aan de lijn. Die weet het ook niet: “Het is lastig om alle situaties in studentenhuizen in één regel vast te leggen. Het is ook een kwestie van je gezonde verstand gebruiken.”

Het NKC stuurt ons door naar het ministerie van Onderwijs, maar de woordvoerder daar vindt het “wel heel gedetailleerde vragen”. Het vergt wat uitzoekwerk, zegt hij. We horen het nog.

Thuisblijven

Thuisblijven is voor studenten dus niet altijd een makkelijke beslissing. Daar komt bij dat studenten vaak een aanwezigheidsplicht hebben en opleidingen weinig haast maken met hybride onderwijs. Daardoor zijn de lessen slecht te volgen als je thuisblijft en gaan sommige studenten – tegen de regels in – toch naar college.