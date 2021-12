Het jaar 2021 door de ogen van… Avansstudenten met Long Covid

Illustratie: Daan van Bommel

Dat corona meer is dan een griepje, soms ook voor jongeren, kunnen Avansstudenten Mandy, Teun en German je inmiddels vertellen. Zij testten tijdens deze pandemie positief en hebben daar nu nog steeds last van. “Ik snap niet dat mensen niet willen horen dat je er wél ziek van kunt worden.“

Geen onnodige risico’s nemen, dat deed vierdejaarsstudent Verpleegkunde Mandy* met haar astma. Toch ging het mis, toen ze in november 2020 positief testte op corona. “Het begon met heel veel hoofdpijn. Ik kreeg daarna steeds meer klachten. In eerste instantie dacht ik dat een verergering was van mijn astma”, vertelt Mandy. “Daarna lag ik twee weken op bed, kreeg ik last van enorme benauwdheid en verloor ik mijn smaak en reuk. Ook had ik last van vermoeidheid.”

Revalidatietraject

In de periode dat ze positief testte, besmette ze ook haar hele familie en vriend. Op haar broer na vielen de klachten bij hen mee, terwijl het met Mandy maar niet beter ging. Na een tijdje bezocht ze haar huisarts, die een revalidatietraject voorstelde. “Maar dat zag ik niet zitten. Anderen hadden het veel zwaarder dan ik. Een 20-jarige kon toch niet twee weken op de bank liggen en niets doen? Ik vond dat ik door moest gaan met stage lopen en werken aan school.”

Kaarsje

Ondanks haar goede bedoelingen ging dat niet van harte. Ze was vaker wel dan niet moe en dan moest haar dag nog beginnen. “Zelfs al sliep ik de klok rond. Na een stagedag kon ik normaal gesproken nog aan school werken, nu was mijn kaarsje helemaal uit”, vertelt de Avansstudent openhartig. “Het was vreselijk.”

Back-up

Nu, ruim een jaar later, is Mandy nog steeds niet klachtenvrij. Of het coronagerelateerde klachten zijn weet ze niet zeker, maar ze denkt van wel. En hoewel haar vermoeidheid minder wordt, heeft ze er nog steeds last van. “Ik wil weer de Mandy van twee jaar geleden zijn”, vertelt ze. Omdat ze dit jaar hoopt af te studeren, zocht ze hulp bij Avans om ondersteuning te krijgen als ze in tijdsnood zou komen. De hogeschool liet weten met haar mee te denken in dat geval. “Dat is echt heel fijn. Ik hoop het niet nodig te hebben, maar het is een back-up.”

Via een poll op Instagram vroeg Punt haar volgers of zij positief hebben getest in deze pandemie, en of ze daar nu nog klachten van ervaren. 18 volgers gaven aan dat dat het geval is. Voor hen, en anderen die corona oplopen, heeft Mandy advies: maak het bespreekbaar en wees lief voor jezelf. “Dat heb ik zelf niet altijd gedaan en had ik misschien wel moeten doen. Op de lange termijn is dat goed.”

Zijn jouw coronaklachten zo ernstig dat je belemmerd wordt in het studeren? Dan moet je dat melden bij een studentendecaan. Alleen dan kun je aanspraak maken op bijvoorbeeld een extra herkansing.

Ook Teun Toemen, tweedejaarsstudent Integrale Veiligheidskunde in Den Bosch, testte positief. Dat deed hij al in de eerste golf, in maart 2020. Net als Mandy lag hij twee weken ziek op bed, met koorts en hevige benauwdheidsklachten. En daar is hij nu, bijna twee jaar later, nog niet vanaf. “Dat had ik totaal niet verwacht. Ik was heel gezond tot ik ziek werd. In de tijd van mijn besmetting viel ik tien kilo af”, vertelt Teun.

Teun in mei 2020, toen hij het sporten weer -met moeite- oppakte.

Griep

Dat mensen het virus vaak afdoen als ‘maar een griepje’ kan de Avansstudent zich ergens wel voorstellen, als het ziekteverloop bij mensen in hun omgeving niet heftig verloopt. “Ik snap alleen niet dat mensen niet willen horen dat het wél mogelijk is er heel erg ziek van te worden.”

De besmetting heeft in zijn geval geen invloed gehad op zijn studie bij Avans. “Alleen de trap omhoog lopen bij de Onderwijsboulevard zorgt ervoor dat ik snel buiten adem ben. Maar volgens mij ben ik niet de enige”, vertelt hij lachend.

Fietsen

German Bosch, vierdejaarsstudent Communication & Multimedia Design in Den Bosch, testte vorig jaar maart positief op corona. Je eenvoudig laten testen kon nog niet, laat staan zonder auto. Omdat German die niet had en hij niet op de fiets kon gaan, moest hij noodgedwongen met het openbaar vervoer terug naar Limburg. Terwijl hij dus positief bleek te zijn. “Ik had geen andere keuze. Een heel rare tijd was dat”, blikt hij terug.

German Bosch

Diëtist

In eerste instantie vielen zijn klachten mee, behalve twee dagen wat duizeligheid en vermoeidheid. Erger werd het toen zijn conditie fors afnam en hij na het sporten plotseling begon aan te komen in plaats van afvallen. Hij had moeite met het binnenhouden van bepaald voedsel. Hij trok aan de bel bij de dokter, die hem doorverwees naar een diëtist. Daar volgde bloedtesten.

Daaruit bleek dat door corona zijn stofwisselingsysteem in de war was geraakt, een zeldzame bijwerking van Covid. “Mijn darmflora is naar de klote”, vertelt hij. “Op appels, noten en witte vis ga ik nu heel slecht. Ik heb er medicatie voor gekregen om mijn lichaam als het ware te resetten.”

Voetballen

German is er van geschrokken dat hij Long Covid heeft. “Zeker omdat ik hoor dat sommige mensen twee jaar last houden. En ze ontdekken nog steeds nieuwe bijwerkingen van een positieve besmetting. Mijn conditie is nog niet op het oude niveau, waardoor ik niet meer zo fanatiek kan voetballen als hiervoor. Daar baal ik wel van.”

Corona heeft gelukkig nog geen invloed gehad op zijn studie. “Ik heb het wel uitgebreid besproken met mijn slb’er en een decaan bij Avans. Dat de school van de situatie afweet is fijn. Ik hoop in ieder geval dit collegejaar gewoon af te studeren en snel weer helemaal beter te worden.”

*De achternaam van Mandy is bij de redactie van Punt bekend.