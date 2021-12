Een vrolijke kerst voor je huisdier; Studenten verkopen honden-kerstdinerboxen

Gijs, Daan en Justin (van links naar rechts)

Heb je een hele lieve hond thuis zitten, maar nog geen kerstcadeau? Tweedejaarsstudenten Ondernemerschap & Retail Management Gijs van Empel, Justin Gouwens en Daan van Art hebben daarvoor een oplossing bedacht. Zij verkopen namelijk kerstdinerboxen voor honden.

“We waren aan het brainstormen met iemand die ineens vertelde dat hij nog geen kerstcadeau voor zijn hond had”, vertelt Gijs. Zij waren op dat moment toevallig bezig met het uitwerken van hun bedrijfsidee om eventueel hondenboxen te verkopen. “Voor ons was het toen eigenlijk heel simpel. Een specifiek cadeau wisten we niet, dan is het toch leuker om een themabox samen te stellen?” Ze zochten meteen een leverancier en zijn aan de slag gegaan.

In totaal hebben de studenten vijftig dozen klaarliggen. Krijgen zij niet alles verkocht, dan geven zij de overgebleven kerstboxen onder andere aan lokale trimsalons en dierenwinkels. “We willen dan kijken wat zij ervan vinden. Die reacties nemen we weer mee naar een volgende actie”, vertelt Gijs. Justin vult aan: “Wij willen bij elke feestdag een box maken. Bij elk thema verandert de inhoud. Zo hebben we nu ook een verrassing in de box zitten die helemaal bij kerst past.”

Hello Fresh

Ook al gaan Gijs, Justin en Daan nu aan de slag met themaboxen, het is niet hun eindstation. Volgens Daan gebruiken zij dit concept meer als een aanloop naar het oorspronkelijke idee. Gijs: “Wij wilden een soort Hello Fresh met hondenproducten creëren. Dat is uiteindelijk een maandelijkse doos met hondensnacks geworden.”

Met de themaboxen kunnen zij ervaring opdoen en alvast netwerken. “Daarbij hopen wij al wat naamsbekendheid op te bouwen zodat wij bij het leveren van de maandboxen al een basis hebben”, aldus Justin.

Honden-kerstdinerbox

Milieuvriendelijke hondenliefhebbers

De studenten noemen zichzelf creatieve hondenliefhebbers. Zij hebben alle drie zelf een hond, daarom staat hoge kwaliteit op nummer 1. “Gisteren maakte ik bijvoorbeeld een zakje hondensnacks open en mijn ouders begonnen te zeuren dat het zo hard stonk”, vertelt Gijs lachend, “Dan weet je dat het goed spul is. Ik durf echt wel te zeggen dat wij kwalitatief goede producten leveren.”

Daarnaast willen zij goed voor het milieu zijn. De snacks komen bijvoorbeeld uit België en niet uit China. “China is goedkoop, maar die lange afstand is niet milieuvriendelijk. Onze producten worden dichter bij huis gemaakt”, vertelt Gijs. Daar hangt volgens de studenten wel een prijskaartje aan. Zo kost de honden-kerstdinerbox 17,50 euro. Bestellen kan online.