Geen terugkeer van verplichte 1,5 meter afstand in hoger onderwijs

De basisscholen gaan een week eerder met kerstvakantie, maar de rest van het onderwijs blijft open. Voor hogescholen en universiteiten verandert er voorlopig niets.

Studenten moeten nog altijd mondkapjes dragen op de gangen. Ook mogen er maximaal 75 studenten bijeenkomen in een collegezaal. Alleen bij tentamens mogen dat er meer zijn, als dat veilig kan.

Even dreigde een misverstand, want demissionair premier Mark Rutte sprak dinsdagavond van een maximale groepsgrootte van “75 mensen op anderhalve meter in het hoger onderwijs”. Dat zou een tandje strenger zijn dan nu.

Het stond zelfs op de website van de rijksoverheid, maar het klopte niet. Het werd al snel aangepast. Ondanks de snelle opkomst van de omikronvariant, waar het kabinet zich grote zorgen om maakt, hoeven studenten in de collegezaal geen anderhalve meter afstand te houden en geen mondkapje te dragen.

Kersttijd

De huidige coronamaatregelen, zoals de avondlockdown vanaf 17 uur, worden verlengd tot 14 januari en misschien komen er strengere regels. “Dat is in de kersttijd niet de boodschap waar je op hoopt”, zei Rutte. “Dus ja, dat is een tegenvaller.”

Het kabinet wil vaart maken met de boosterprikken: elke 18-plusser krijgt uiterlijk in de tweede helft van januari de uitnodiging voor een extra vaccinatie tegen corona.

Verder gelden de basisregels nog altijd: hou anderhalve meter afstand, was je handen, werk thuis als het kan, ontvang hooguit vier bezoekers per dag, gebruik zelftests, blijf thuis als je corona-achtige klachten hebt enzovoorts.

Nieuwe minister OCW?

Misschien was dit de laatste persconferentie van Hugo de Jonge als minister van Volksgezondheid. Er gaat een gerucht dat hij, als hij wil, de nieuwe minister van Onderwijs kan worden.

Wie weet. Hij werkte ooit op het ministerie van OCW, onder meer als politiek assistent van onderwijsministers Van der Hoeven en Van Bijsterveldt. In Rotterdam was hij niet alleen wethouder van Zorg, maar ook van Onderwijs. Bovendien heeft hij een achtergrond als leraar in het basisonderwijs.

In de persconferentie wilden Rutte en De Jonge alleen over corona praten. Ze wimpelden alle vragen over het volgende kabinet weg. Vandaag presenteren de vier coalitiepartijen hun nieuwe akkoord. In januari staan de nieuwe bewindslieden op het bordes.