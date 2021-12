Gewoon naar college met coronaklachten

Bij de Utrechtse faculteit sociale wetenschappen gaat de helft van de studenten met corona-achtige klachten gewoon naar college, blijkt uit een steekproef. De faculteitsraad vindt de uitkomsten “schokkend”.

Van de 470 studenten die de vragenlijst invulden is de helft één of meerdere keren verkouden of grieperig naar de campus gekomen, meldt nieuwssite DUB. Slechts 18 procent laat zich testen als ze zich niet lekker voelen of een huisgenoot met corona hebben. Ongeveer de helft doet dat de ene keer wel en de andere keer niet en meer dan 30 procent laat zich nooit testen.

Bang

De studenten in de faculteitsraad stuurden een korte vragenlijst rond nadat drie studenten de aanwezigheidsplicht aan de kaak hadden gesteld. Ze waren bang dat ze op de campus pal naast studenten kwamen te zitten die ondanks coronaklachten toch naar de universiteit komen, uit angst voor studievertraging. De anderhalve meter afstand geldt niet in het onderwijs en een coronatoegangsbewijs wordt evenmin gevraagd.

Naar aanleiding van eerdere klachten over de mogelijk perverse gevolgen van de aanwezigheidsplicht in coronatijd vroegen studentenorganisaties en Kamerleden demissionair minister Van Engelshoven om onderwijsinstellingen meer achter de broek te zitten. Tot nog toe vond ze dat niet nodig.

Mondkapjes

De Rijksuniversiteit Groningen besloot onlangs om het dragen van mondkapjes dringend te adviseren in ruimtes waar afstand houden niet lukt. De mondkapjesplicht geldt in het hoger onderwijs alleen als studenten en medewerkers door de gangen lopen.