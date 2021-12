GroenLinks en PvdA: meer geld voor onderwijs en onderzoek

Illustratie: Joris Habraken

GroenLinks en PvdA willen meer geld uittrekken voor onderwijs, onderzoek en innovatie. Dat staat in het ‘progressief akkoord’ dat ze vanmiddag hebben gepresenteerd.

De twee linkse partijen werken steeds nauwer samen, bijna als één partij. Samen hebben ze zeventien zetels in de Tweede Kamer, net zo veel als oppositiepartij PVV. Alleen regeringspartijen VVD en D66 hebben een grotere fractie.

Nu hebben GroenLinks en PvdA een ‘progressief akkoord’ gesloten. Ze hebben vijftien speerpunten gekozen die voor hen de komende jaren het belangrijkst zijn, als het kabinet onder leiding van VVD-premier Mark Rutte een doorstart maakt.

Brainport van Europa

Het hoger onderwijs en onderzoek komen er ook in voor. De twee partijen willen dat Nederland “de brainport van Europa” wordt. Ze streven naar een “groene circulaire economie met kennis en innovatie als hernieuwbare brandstof”.

Daarvoor willen ze 3 procent van het bruto nationaal product (BNP) aan wetenschap, onderzoek en innovatie besteden, schrijven ze. Daarnaast willen ze ook “fors investeren” in het mbo.

Bovendien willen de twee partijen “sociale mobiliteit” in het onderwijs aanmoedigen, zodat alle kinderen hun dromen kunnen najagen. In de strijd tegen racisme willen ze niet accepteren “dat mensen minder kans hebben op een stage, een studie, een baan of een woning om wie ze zijn of hoe ze eruit zien”.

Niks over studiefinanciering

De studiefinanciering komt niet ter sprake. Partijleider Jesse Klaver van GroenLinks was een van de architecten van het huidige leenstelsel, waarin de basisbeurs is afgeschaft. Ook de PvdA was daar destijds voorstander van. Nu willen beide partijen de studiefinanciering weer hervormen.