Hogeschoollaan tijdelijk ’s avonds eerder dicht

Het gebouw aan de Hogeschoollaan in Breda gaat voorlopig om zeven uur ’s avonds dicht. Dat komt door een bezettingsprobleem bij de dienst Locatiediensten, die de Avansgebouwen opent en sluit. Normaal sluit deze locatie om tien uur ’s avonds de deuren.

Dat betekent dat onder andere de avondlessen van de Academie voor Deeltijd (AVD) zijn verplaatst naar de Lovensdijkstraat in Breda.

“Door Covid is er helaas een bezettingsprobleem ontstaan waardoor Locatiediensten op sommige locaties geen goede dienstverlening meer kan geven”, is de reactie van de dienst op iAvans. Locatiediensten houdt zich bezig met dienstverlening op het gebied van facilitair en ICT. “De hoogste prioriteit is nu om de gebouwen op een veilige manier open te houden voor onze studenten, docenten en medewerkers die op locatie (moeten) werken.”

Tot wanneer deze maatregel geldt is niet bekend.