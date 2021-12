Iedere maand een studentengerecht van Food by Sann, dit is het gezicht daarachter

Sanne van Lierop

Makkelijk en snel een gezonde maaltijd klaarmaken. Wie de Instagrampagina van Sanne van Lierop heeft uitgespeeld, weet precies hoe je dat doet. De oud-Avansstudent bedenkt recepten en deelt die met haar bijna 36.000 volgers op Instagram. Vanaf december publiceert Punt iedere maand een studentenrecept van Sanne, maar eerst stelt ze zich voor.

Sanne (22) is op social media beter bekend als Food by Sann. Iedere dag duikt ze de keuken in om recepten te testen en gerechten te fotograferen. Ze startte 2 jaar geleden en verdient hier nu haar brood mee.

Wat voor recepten bedenk je zoal?

“Mijn insteek is dat iedereen de recepten moet kunnen maken én eten. De gerechten zijn voedzaam en makkelijk gluten- of lactosevrij te maken en ik geef vaak opties voor vlees, vis, vegetarisch en zelfs vegan. De ingrediënten die ik gebruik, kun je allemaal in een gewone supermarkt kopen. Zelf heb ik er een hekel aan als ik een hele waslijst aan ingrediënten zie in een kookboek en blijkt dat je van allerlei kruiden maar een heel klein snufje nodig hebt. Ik houd het bij een paar basiskruiden die ik steeds gebruik.”

Hoe is het allemaal begonnen?

“In het derde jaar van mijn studie Business Innovation. Ik liep stage bij een bedrijf dat bananenbrood maakt en mocht aan de slag als beheerder van de socialmediakanalen. De eerste foto die ik schoot, werd meteen gebruikt in een campagne en kwam op de website van Linda, heel gaaf. Ik leerde hoe je recepten op een website zet, organiseerde shootdagen en onderhield contacten met influencers. Ik vond dat zo leuk dat ik mijn eigen Instagrampagina heb aangemaakt. En het grappige is dat ik nu evenveel volgers heb als de foodbloggers waar ik toen zo tegenop keek.

De echte start van Foodbysann was in september vorig jaar. Corona was toen vol losgebarsten en mijn minor in Valencia kon niet doorgaan. Ik meldde me aan voor de minor Project van je leven in Den Bosch, waarin je onder andere je eigen bedrijf kunt opzetten. Ik dacht: ik kijk gewoon wat ze daar voor mij kunnen betekenen, dit is mijn kans. Elke dag zocht ik video’s over fotografie, marketing en contentstrategieën op. Wekelijks maakte ik 4 of 5 recepten die ik postte op mijn account. Ik kreeg steeds meer volgers en heel veel leuke reacties.”

Jouw recepten zijn allemaal supergezond

“Ja, dat klopt. Ik heb last van darmklachten en kan daardoor bepaalde dingen niet eten. Toen ik startte met mijn opleiding had ik zelfs erg ondergewicht, omdat mijn darmen bijna geen voedingsstoffen opnamen. Ik was toen nog helemaal niet zo met voeding bezig. Dat veranderde toen ik gluten- en lactosevrij moest eten. Dat was best een klap, want ik kon al niet met alles meedoen, omdat ik ook gewrichtsklachten heb, maar lekker mee uit eten of lunchen kon nog wel. En nu viel dat ook weg. Ik liep ertegenaan dat het heel moeilijk is om toegankelijke recepten te vinden zonder gluten en lactose. Toen kreeg ik de tip: ‘Maak van je klacht je kracht’. En dat was de start van mijn bedrijf Food by Sann. Met mijn recepten wil ik het voor anderen makkelijker maken. Ik vind dat koken makkelijk en leuk moet zijn, ook als je een speciaal dieet moet volgen, dat is namelijk al moeilijk zat!”

Hoe kom je aan inspiratie voor zoveel gerechten?

“Ik post zo’n vier recepten per week en haal mijn inspiratie uit hedendaagse dingen. Als ik uiteten ga is het een wonder als er één gerecht op de menukaart staat dat ik kan eten. Dan bekijk ik alles op de kaart en bedenk voedzame alternatieven. En ik krijg nieuwe ideeën als ik door de supermarkt loop of door magazines blader. Dan denk ik bij elk gerecht: ‘Hoe kan ik dit op een andere manier maken, zodat iedereen het kan eten?’”

Hoe weet je of een recept ook echt lekker is?

“Door te testen. Elke recept maak ik twee of soms zelfs drie keer. Wat gebeurt er als ik de eieren vervang of als ik plantaardige ‘zuivel’ gebruik? Dat probeer ik allemaal uit voordat ik een recept online zet. Vooral bij bakrecepten is dat belangrijk. Kwarktaart bijvoorbeeld is een drama, omdat je precies genoeg bindmiddel moet gebruiken.”

Met de feestdagen voor de deur is dit een drukke maand voor jou. Wat is eigenlijk jouw favoriete kerstgerecht?

“Het toetje! Dat er mensen zijn die na een maaltijd geen plek meer hebben voor een toetje snap ik niet. Daar is altijd plek voor. Ik ben gek op alles met chocolade of tiramisusmaak. Een kerstig toetje maak je door dingen in glaasjes te doen of door rood fruit te gebruiken.”

Welk ingrediënt móet iedereen in huis hebben?

“Van kruiden ben ik groot fan. Gerookt paprikapoeder is overal lekker bij, op groente, op vlees of een vleesvervanger. Laatst heb ik vegetarische kipstukjes ermee gekruid en die smaakten alsof ze gemarineerd waren, terwijl je niet de slechte dingen hebt die in marinade of saus zitten. Bestrooi je een pompoen met een beetje kaneel of kurkuma en cayennepeper voor je ‘m in de oven stopt, dan heb je met weinig moeite een heel smaakvol gerecht. Met een paar goede kruiden in huis maak je een gerecht lekker zonder dat je veel ingrediënten nodig hebt. En het is ook nog eens goedkoop!”

Welke kookkennis die je nu hebt, had je als student al graag gehad?

“Dat koken helemaal niet moeilijk hoeft te zijn. Ik heb als student best vaak niet voedzaam gegeten, omdat ik dacht dat het te veel tijd zou kosten. Mijn tip is om te koken voor meerdere dagen en dingen in te vriezen. Wist je dat bijna alles in de vriezer kan? Als je soep in de diepvries hebt en een paar sneetjes brood heb je in 5 minuten een voedzame maaltijd op tafel.”

