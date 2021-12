‘Leenstelsel gaat verdwijnen’

Illustratie: Joris Habraken

Het leenstelsel voor studenten gaat per september 2024 verdwijnen. Dat zeggen bronnen rond de onderhandelingen voor een nieuw kabinet tegen het AD.

Het is niet bekend wat er voor het leenstelsel in de plaats komt. Het stuk, dat ook in Het Parool verscheen, spreekt van “een nieuwe vorm van een studiebeurs”. Het zou praktisch niet mogelijk zijn om het leenstelsel eerder te schrappen.

Er wordt nog onderhandeld over compensatie voor studenten die onder het huidige leenstelsel vielen. Als je iedereen voor alle jaren alsnog geld moet geven, wordt het “erg prijzig”, zegt een ingewijde.

CDA en ChristenUnie willen graag de basisbeurs terug, zeiden ze in de aanloop naar de verkiezingen. D66 wil via de belastingen iets voor studenten regelen. De VVD stond als enige partij nog vierkant achter het huidige leenstelsel.

Het kabinet is al bijna elf maanden demissionair. VVD, D66, CDA en ChristenUnie onderhandelen over een gezamenlijke doorstart. Naar verwachting presenteren ze volgende week een nieuw regeerakkoord, waarin ze dus ook afspraken hebben gemaakt over de studiefinanciering.

“Geweldig nieuws”

De Landelijke Studentenvakbond reageert blij, maar voorzichtig. Het is “geweldig nieuws” dat het leenstelsel wordt afgeschaft, maar het is de vraag wat ervoor in de plaats komt en of studenten van het leenstelsel inderdaad compensatie krijgen.

Ook het Interstedelijk Studenten Overleg wil niet te vroeg juichen. “Hopelijk kunnen we begin volgende week definitief de champagne ontkurken.”

Compensatie van studenten onder het leenstelsel kan allerlei vormen aannemen. Het ministerie zette eerder dit jaar opties op een rij. De kosten zouden ergens tussen de 1,4 en 11 miljard euro liggen.