Marjolein over haar depressie: ‘Ik wil het taboe doorbreken en anderen helpen’

Marjolein Mauritz

Marjolein Mauritz, tweedejaarsstudent Bestuurskunde in Den Bosch, gaat elke dag perfect gekleed naar school. Met haar hoge hakken, goede outfit en een stralende lach, loopt ze door de wandelgangen van school. Maar wat niemand onder haar zelfgecreëerde harnas ziet, is de jarenlange strijd tegen haar depressie. In teken van de Internationale Dag van Personen met een Beperking, deelt ze haar verhaal met Punt.

“Ik vind het belangrijk om mijn verhaal met andere studenten te delen”, begint Marjolein, “Ik wil het taboe doorbreken. Misschien helpt mijn verhaal weer iemand anders.”

Drugs

Dat Marjolein in haar zwartste periode verdovende middelen ging gebruiken is niet uitzonderlijk. Volgens de ggz groep blijkt uit onderzoek dat depressie en problematisch middelengebruik hand in hand gaan. Zo zou één op de vier mensen met een depressie dat doen. In sommige gevallen kan dat leiden tot een verslaving.

Onzichtbare beperking

Bij een beperking denken mensen vaak aan zichtbare belemmeringen, zoals iemand in een rolstoel. Maar dat is slechts een onderdeel van het geheel. Als men langdurig door bepaalde mentale of lichamelijke aandoeningen in het dagelijks leven belemmerd wordt, spreekt men al over een beperking. De meeste beperkingen zijn dus niet op het eerste oog te zien.

Student Support

Binnen Avans Hogeschool kunnen studenten met een beperking terecht bij Student Support. Zij helpen de student passende hulp te krijgen. Amber Titulaer, coördinator Student Support, vertelt: “Al voor de coronacrisis bleek dat veel studenten kampen met onder andere psychische problemen. Dat hebben de hogescholen opgepakt, waaronder Avans, omdat het belangrijk is dat er aandacht naartoe gaat. En nu met corona is het alleen maar duidelijker hoe belangrijk het welzijn van de student is.”

Student Support gaat met de student in gesprek en overlegt wat er moet gebeuren. Denk hierbij aan online modules, persoonlijke gesprekken en eventueel aanpassingen op je lesprogramma. Als de student door hen niet geholpen kan worden, dan zorgen zij dat je bij de juiste persoon terecht komt. Het is van de hulpvraag afhankelijk welke maatregelen er worden genomen. Volgens Titulaer is het ontzettend belangrijk dat de student op tijd aan de bel trekt. “Uit ervaring blijkt dat als studenten lang met hun probleem rond blijven lopen, het probleem alleen maar groter wordt.”

Voor de student is het soms al jaren bekend dat ze een beperking hebben. Bij de intake van school verzwijgen sommigen dat. Het blijkt dan toch moeilijk. Titulaer begrijpt wel waarom. “Soms willen studenten zich dan gewoon even ‘normaal’ voelen en niet aan hun beperking denken.” Ook denkt de coördinator dat sommige studenten zich misschien schamen.

Negatieve lading

Het woord ‘handicap’ of ‘beperking’ heeft volgens Titulaer namelijk een negatieve lading. “Het geeft het idee dat mensen in hun dagelijks leven beperkt worden. Dat is niet altijd zo, soms werkt bijvoorbeeld het brein gewoon anders dan de ‘standaard’ is.” Zij roept daarom de Avansstudenten op om een betere benaming te bedenken.

Ook Marjolein vindt het moeilijk om te zeggen dat zij een beperking heeft. Ook al weet ze dat zij dat officieel wel heeft, ze vindt het woord niet bij haar passen. Ze noemt het daarom liever een onzichtbare belemmering.

Heb jij behoefte aan hulp vanuit Avans? Een afspraak maken met Student Support kan via het telefoonnummer 088-5257550 of via deze link.