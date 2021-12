Meldpunt voor verkouden studenten met aanwezigheidsplicht

Pixabay – mohamed_hassan

Studenten met corona-achtige klachten moeten thuisblijven, maar ze hebben vaak ook een aanwezigheidsplicht. De Landelijke Studentenvakbond start een meldpunt voor studenten die zich gedwongen voelen om ziek naar de campus te gaan.

Hogescholen en universiteiten zien hun studenten weer graag op de campus nu dat weer kan. Iets te graag, vindt de LSVb. Het strikt handhaven van de aanwezigheidsplicht vindt voorzitter Ama Boahene “ongepast” gezien het hoge aantal coronabesmettingen.

Quarantaineplicht

Het overheidsadvies is nog altijd: blijf thuis bij klachten. Dat advies opvolgen kan echter grote gevolgen hebben. In het Parool klagen psychologiestudenten van de Vrije Universiteit over het ontbreken van online alternatieven voor het volgen van werkgroepen. Een student die eigenlijk in quarantaine had moeten blijven, is om studievertraging te voorkomen maar gewoon naar college gegaan.

Studenten van de Universiteit Utrecht voelen zich eveneens verplicht om naar de campus te komen, ook als ze eigenlijk thuis zouden moeten blijven. Dat staat in een mail in handen van RTV Utrecht. Bij de faculteit Sociale Wetenschappen hadden ze te horen gekregen dat studievertraging anders onvermijdelijk is.

Petitie

In Maastricht zijn rechtenstudenten bang dat tijdens tentamens in contact komen met studenten die corona hebben, maar uit angst voor studievertraging toch komen opdagen. Ruim 200 van hen hebben volgens universiteitsblad Observant een petitie getekend om de tentamens in december online te houden, in plaats van in een groot congrescentrum met vele anderen.

Bij de Vrije Universiteit speelt hetzelfde. Daar hebben inmiddels 2,5 duizend studenten een petitie ondertekend om hun tentamen thuis te mogen maken, meldt Ad Valvas.

Mislopen

Boahene ziet dat studenten vaak bang zijn om een tentamenkans niet te benutten. En als ze te veel lessen missen, kunnen ze worden uitgeschreven bij een vak. Om in kaart te brengen op welke schaal de problemen rond de aanwezigheidsplicht spelen, is de vakbond vandaag een meldpunt voor studenten gestart.

In Den Haag blijft het ook niet onopgemerkt. De SP stelt dat de gezondheid van studenten en docenten in gevaar wordt gebracht door de aanwezigheidsplicht en vraagt aan de minister of ze het handhaven van die plicht in deze tijd ook “absurd” vindt.

Online onderwijs

In theorie klinkt de oplossing eenvoudig: een online alternatief kan ervoor zorgen dat een student de les alsnog kan volgen als hij thuis moet blijven. Maar het ‘hybride onderwijs’ is volgens de LSVb in de praktijk niet overal van de grond gekomen of alweer aan de kant gezet nu de collegezalen weer open zijn. “Dat is opvallend en zonde”, zegt Boahene. “In de meeste lokalen staat inmiddels opnameapparatuur en het is een kleine moeite om die te gebruiken”, denkt ze.

Het is nog altijd zoeken naar een nieuwe balans tussen online en fysiek onderwijs, zei demissionair minister Van Engelshoven gisteren nog tijdens een debat over digitalisering. Er gingen veel handen op elkaar voor fysiek onderwijs, want dat zou beter zijn voor het studentenwelzijn en de kwaliteit van de les ten goede komen.

Van Engelshoven moest de Tweede Kamer in het debat nog geruststellen dat online onderwijs het fysieke onderwijs nooit helemaal kan vervangen. Maar ze wilde ook de voordelen van online onderwijs niet meteen vergeten. “Voor veel studenten betekent het ook dat ze makkelijker kunnen bepalen hoe, wat of wanneer ze studeren”, gaf ze als voorbeeld.

“De LSVb is nog steeds groot voorstander van fysiek onderwijs”, zegt Boahene. “Maar juist omdat we de collegezalen open willen houden is het belangrijk dat het veilig kan en er online opties zijn voor studenten die in quarantaine moeten.”