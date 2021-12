Nieuw: online spreekuur speciaal voor vragen over seksuele gezondheid

Illustratie: Lisa Jacobs

Heb jij vragen over je seksuele gezondheid, genderidentiteit, een nare ervaring gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag tot gevolg of relatieproblemen? Dan kun je die volgend jaar online bespreken tijdens een gesprek met een onafhankelijke, gespecialiseerde consulent seksuele gezondheid. Hier kun je vertrouwelijk je verhaal doen en zo nodig worden doorverwezen.

Vanaf 10 januari kunnen studenten terecht op het online spreekuur bij Luisa Decker, consulent seksuele gezondheid vanuit Student Support, die gespecialiseerd is in het thema seksuele gezondheid. Het spreekuur is voor iedere student die vragen heeft over seksuele gezondheid in de breedste zin van het woord.

Taboe

Het is niet zo dat je tot nu toe niet over dit soort onderwerpen kunt praten met iemand van Avans. “Maar dat doe je dan met een decaan of je slb’er, waarmee je over álles kan praten”, vertelt Decker. Uit onderzoek blijkt dat iemand met een nare ervaring op seksueel gebied daar niet snel over praat, die drempel is hoog. Op praten over seks ligt sowieso nog best een taboe. Een spreekuur alleen voor vragen over seksgerelateerde onderwerpen met een geschoolde specialisten die weet hoe ze moet reageren, zorgt er hopelijk voor dat dat verandert.”

“Op de middelbare school krijg je wel seksuele voorlichting, maar die is in veel gevallen ondermaats”, aldus de consulent. “Studenten weten lang niet alles. En dat terwijl ze in het hoger onderwijs vaak op kamers gaan, waar ze nieuwe ervaringen opdoen, ook op het gebied van seks. Soms ook minder fijne. Het is een thema waar veel onrust over is en waar veel vragen over zijn. Die kunnen wij beantwoorden.”

Luisteren, advies en vragen

De online gesprekken, van zo’n dertig minuten per keer, zijn voor studenten en de inhoud blijft vertrouwelijk. Wie een luisterend oor nodig nodig heeft, advies wil of een vraag heeft over genderidentiteit, relaties of seksuele handelingen, legt die bij Decker neer. Samen met de student kijkt ze dan wat de volgende stap is. Dat kan een vervolggesprek zijn, maar ook een doorverwijzing.



Decker hoopt de Roze Helpdesk bij de gesprekken te integreren, om nog meer kennis in huis te halen.

Het maken van een afspraak kan op deze pagina. De gesprekken zijn voorlopig op maandagmiddag en vrijdagochtend.