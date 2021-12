Onderwijsassistenten bij ATGM: ‘vliegende keep’ voor het docententeam

Onderwijsassistenten Iris, Fran en Kelly (v.l.n.r.)

Bij de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) lopen sinds een tijdje onderwijsassistenten rond. Iris van Vliet, Kelly Waterman en Fran Ortega vertellen over hun rol tussen de studenten en de docenten in.

Iris, Kelly en Fran zijn alle drie oud-studenten van ATGM. Kelly studeerde eind vorig jaar af en begon in januari als onderwijsassistent voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML). Een nieuwe rol voor die opleiding, dus hoe die precies ingevuld moest worden was wat zoeken in het begin. Dat deed ze samen met een andere oud-student BML en twee huidige studenten.

“Was een docent ziek, dan begeleidde ik een tutorgroep”, begint Kelly. “Toen de lessen in het lab dubbel geroosterd werden vanwege corona, nam ik lessen over. Ik houd me bezig met het voorbereiden van labjournaals en van preparaten voor lessen op het lab. En als studenten een les gemist hebben, kunnen ze mij mailen om af te spreken wanneer ze die inhalen.”

Iris van Vliet

Ook Iris heeft als onderwijsassistent bij Chemie verschillende taken. “Ik ben een soort vliegende keep voor het docententeam. Ik begon met nakijkwerk, maar doordat ik meer van mezelf laat zien, krijg ik steeds leukere opdrachten. Ik help mee bij gastlessen, zit in het pr-team en houd me bezig met internationalisering.” Wie voorheen haar docenten waren, zijn nu haar collega’s. “Ze waarderen het als ik met ideeën kom en dat ik een frisse blik heb.”

Fran is oud-student en nu onderwijsassistent bij Environmental Science for Sustainable Energy and Technology (ESSET). Hij heeft nauw contact met alle docenten van de opleiding. “Als ik ze vraag of ik kan helpen, is het antwoord eigenlijk altijd ‘ja’”, zegt Fran. “Ook al was ik voorheen student, ze behandelen me als collega. Ze betrekken me bij hun gesprekken, ik voel me gezien.”

Fran Ortega

Carrière in het onderwijs

Na zijn afstuderen koos Fran er bewust voor om in Nederland te blijven. “Ik had wel wat vacatures gezien in Spanje, maar de voorwaarden zijn daar niet zo goed.” De vacature bij Avans kwam voor hem op het juiste moment. Zijn werkzaamheden zijn gevarieerd en hoewel hij een carrière in het onderwijs nooit overwogen had, bevalt het hem goed. “Ik voel me nu op m’n gemak voor de klas.”

Ambities om het onderwijs in te gaan heeft ook Kelly nooit gehad, maar toch stond ze al snel na haar afstuderen voor de klas. “In het begin was dat spannend. Ik bereidde me goed voor, vond dat ik alle vragen die studenten konden hebben moest kunnen beantwoorden. En verder deed ik precies wat docenten altijd doen.” Wat ze merkte is dat studenten haar zien als iemand die als het ware tussen de docenten en studenten in staat. “Ze vinden het makkelijk om met me te praten.”

Persoonlijk verhaal

Dat merkte Iris ook. “Als studenten je kennen, spreken ze je makkelijk aan. Ze vragen bijvoorbeeld op de gang even kort om feedback.” Haar eerste keer voor een klas van dertig studenten was spannend. “Maar ze hebben genoeg respect om te luisteren. Als een student met een probleem komt dat ik niet kan oplossen, stuur ik diegene door naar de docent.” Ze maakte mee dat studenten met een persoonlijk verhaal naar haar toe kwamen. “Dan probeer ik ze zo goed mogelijk te verwijzen, naar een coach bijvoorbeeld. Omdat je veel contact hebt met de studenten van je tutorgroepje, hoor je soms heftige verhalen.”

Kelly Waterman

Ervaring opdoen

Inmiddels zijn er bij Kelly wel plannen om ooit terug te keren in het onderwijs, “maar eerst wil ik verder in het forensisch onderzoek”. Op het moment is dat lastig, want bijvoorbeeld bij het Nederlands Forensisch Instituut is een vacaturestop. “En bij de politie kom je ook lastig binnen.”

Ook Iris zag het onderwijs als “iets voor later in haar carrière. Door deze tijdelijke functie kon ik zien of het echt iets voor mij is.” Ze is van plan om in september met een master te beginnen. “In coronatijd zag ik dat niet zitten, ik wil namelijk het studentenleven in en op kamers. En daarna wil ik ervaring opdoen in het werkveld. Docenten van mijn opleiding konden ook vaak vertellen uit eigen ervaring en uitleggen waarom de lesstof belangrijk is.”

Waardering

De onderwijsassistenten ervaren veel waardering van docenten. “Zeker toen ze in coronatijd veel extra werk hadden”, zegt Iris. Dat was ook waar Chemiedocent Paula Contreras Carballada tegenaan liep. “Omdat de labs maar voor de helft bezet mochten worden, hadden we twee keer zoveel werk en stonden we twee keer zoveel uren op het lab. Ik vond dat de kwaliteit van mijn onderwijs daardoor achteruitging en trok aan de bel.” Onderwijsassistenten namen toen lessen over.

De docent zette al eerder ouderejaarsstudenten in die groepjes tweedejaars begeleidden. “Zo konden ze oefenen met hun competenties.” Ze ziet zeker de toegevoegde waarde van onderwijsassistenten. “Ik betrek Iris bij alles wat ik doe. Ze heeft een frisse blik en vraagt soms waarom we bepaalde dingen niet anders kunnen doen. Dat vind ik leuk.”

Sommige studenten luisteren eerder naar een student dan naar een docent, merkte Contreras Carballada. “Dat kan deuren openen. Bovendien spreekt Iris uit eigen ervaring. Ze weet waar studenten op beoordeeld worden en kan ze dat meegeven.” In principe kan iedere student als onderwijsassistent aan de slag. “Wel moeten ze het leuk vinden om met studenten te werken, bezig zijn met kennisoverdracht en zelf de benodigde kennis hebben.”