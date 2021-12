Opnieuw harde lockdown: Avans grotendeels terug naar online onderwijs

Pexels | Andrea Piacquadio

Avans Hogeschool gaat vanaf maandag 20 december grotendeels weer over op online onderwijs. Dit heeft de school zaterdagavond bekend gemaakt. Duidelijk is dat Nederland door de oprukkende omikronvariant van het coronavirus weer in lockdown gaat. De maatregelen op de hogeschool gaan de week voor de kerstvakantie in en duren tot en met zondag 9 januari 2022.

Uitzonderingen

Avans maakt bekend dat er enkele uitzonderingen zijn van activiteiten die wel op locatie mogen plaatsvinden. Toetsen mogen fysiek doorgaan. Ook praktijkonderwijs in laboratoria en werkplaatsen mogen naar de locatie komen. Tevens mogen studenten en medewerkers die niet thuis kunnen studeren of werken na overleg op school zijn. De begeleiding van kwetsbare studenten kan eveneens op locatie doorgaan.

Meer informatie

Avans komt de komende dagen met updates over de maatregelen die de school neemt naar aanleiding van de lockdown.