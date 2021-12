Rondvraag: Wordt Max Verstappen zondag de eerste Nederlandse wereldkampioen F1 ooit?

Max Verstappen (links) strijdt met Lewis Hamilton (rechts) zondag om de titel in de F1. Foto via Steve, Flickr

Max Verstappen wordt zondag de eerste Nederlandse wereldkampioen in de F1 ooit als hij boven zijn rivaal en 7-voudig wereldkampioen Lewis Hamilton finisht. Ook bij Avans wordt de strijd op de voet gevolgd en zijn de meningen verdeeld, al denkt de meerderheid dat Verstappen wint.

‘’Verstappen wordt zondag kampioen en dat verdient hij ook. Hamilton was de laatste races sneller, maar Max is dit seizoen de betere coureur en heeft in mijn ogen veel onterechte straffen gehad. Dat hij de beste is gaat hij zondag laten zien’’, voorspelt Ilse van den Nieuwelaar, derdejaarsstudent Bestuurskunde in Den Bosch. ‘’Het zou alleen al mooi zijn omdat hij Nederlander is. Dat maakt me trots.’’



Hart

Ilse kijkt zoveel mogelijk races als ze kan. Omdat ze vaak moet werken op racetijden lukte dat dit seizoen niet altijd, maar zondag heeft ze geregeld dat ze vrij is. Ze kijkt bij haar schoonfamilie. ‘’Mijn vriend is groot F1-fan, zo ben ik er ook ingerold. Zijn familie is mega fanatiek, daar kijken is heel gezellig. Vaak zitten we, zoals afgelopen zondag met al die herstarts, op het puntje van onze stoel. Niet goed voor mijn hart, wel erg leuk.’’

Ilse van den Nieuwelaar

Champagne

De Avansstudent zou het ontzettend gaaf vinden als de Nederlander zondag de titel pakt. Als dat gebeurt, barst er denkt ze een klein feestje los. ‘’De kerstboom staat dan niet meer overeind en er wordt een fles champagne ontkurkt. Ik denk dat ik maar met de fiets ga’’, vertelt ze lachend. ‘’Als Lewis wint, zal het wat minder gezellig zijn en wordt er flink wat gescholden. Maar slapen doe ik er niet minder om.’’

Op dit moment staan zowel Verstappen als Hamilton op 369,5 punten in het eindklassement. De laatste keer dat twee coureurs met hetzelfde aantal punten de laatste race in gingen, was in 1974. Dat zegt wel iets over de kwaliteit van deze twee coureurs volgens Ilse. ‘’Ze rijden allebei in een goede auto, maar zijn ook gewoon de beste. Hun strijd was dit seizoen erg spannend om te zien, dus ik ben benieuwd naar zondag. Hamilton heeft al 7 keer de titel gewonnen. Dan mag Verstappen nu een keer. ’’

Op Instagram vroegen we wie jullie denken dat zondag de titel grijpt. 77 van de stemmers denkt dat Verstappen wereldkampioen wordt, 24 denkt dat Hamilton winst pakt.

Niet iedereen denkt dat de Nederlander zondag feest kan vieren. Kenny Tielekin, vierdejaarsstudent International Finance & Control in Breda, kijkt sinds een paar maanden naar de Formule 1 en denkt dat Hamilton kampioen wordt. ”Puur op basis van eerdere resultaten”, gokt hij.

Kenny Tielekin bij Avans aan de Hogeschoollaan in Breda

Vrij neutraal

”Pas sinds de Grand Prix van Italië in september volg ik de sport. Dat was omdat ik toen pas een manier kon vinden om het online te kijken en niet via de tv”, vertelt Kenny. Een echte favoriet heeft hij niet, hij beschouwt zichzelf liever als ‘vrij neutraal’. ”Als ik naar sport kijk, kijk ik voor de acties die worden gedaan en niet zozeer wie er met de winst vandoor gaat.”

Max is voor Max

Max Rijpkema, naamgenoot van Verstappen, ziet het anders. “Het zal niet goed zijn voor mijn cholesterol, maar ik hoop dat de beslissing pas in de laatste bocht van de laatste ronde valt…en dan hop… Max naar de winst”, zegt Max-fan Max, tweedejaarsstudent Accountancy in Breda. Met een vader die niets om voetbal gaf en alleen Formule 1 keek, is hij met de liefde voor de sport opgegroeid. “Ik keek al voordat Max Verstappen in de auto zat.”



Coronaproof

Max mist geen enkele race. Ook aankomend weekend zit hij met zijn speciale Max T-shirt voor de buis. Deze keer niet thuis, maar met z’n vrienden op de sociëteit van de Tilburgse Studentenvereniging Plato. “We gaan coronaproof Formule 1 kijken. En het kan precies; de race start om 2 uur en om 5 uur zijn we allemaal weer thuis.”

‘We gaan coronaproof Formule 1 kijken. En het kan precies; de race start om 2 uur en om 5 uur zijn we allemaal weer thuis’ – Max Rijpkema

Betere auto

Philippe Raets, Voorzitter van het College van Bestuur van Avans, gaat zondag ook kijken. Hij geeft aan voor Max Verstappen te zijn, maar gokt dat Lewis Hamilton er met de eerste plaats vandoor gaat. “Ze zijn beiden even goed dus moet het aankomen op de auto en dan heeft Hamilton een betere”, zegt de voorzitter. “Maar het blijft spannend.”

De laatste race van het seizoen is in Abu Dhabi, de Verenigde Arabische Emiraten en begint zondag om 2 uur Nederlandse tijd. Het is live te zien op Ziggo Sport. Mochten beide coureurs overigens geen punten halen of uitvallen, gaat de titel naar Verstappen. Dan wordt gekeken naar het aantal gewonnen races. Met 9 heeft hij er in dat geval een meer dan de Brit.