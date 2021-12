Social Work-studenten doorbreken taboes in GET-cast

Seksuele intimidatie, verslaving of eenzaamheid: geen onderwerp blijft onbesproken en geen taboe blijft overeind in de GET-cast. Dat is de podcast van Social Work-studenten Anouk Hemelaar, Jessy van Helden, Demy Leemput en Sophie Roest. Je beluistert alle afleveringen via Spotify.

‘Ik stond gewoon een beetje te dansen en werd opeens keihard in mijn kont geknepen. Ik vond dat echt niet fijn!’ In de eerste aflevering van de GET-cast pakken de studenten meteen een heftig onderwerp aan: seksuele intimidatie. Ze vertellen over hun eigen ervaringen op dit gebied en bespreken wat het met je doet als je op een nare manier wordt aangeraakt of aangesproken.



Ze nemen daarbij geen enkel blad voor de mond. Jessy: “We willen taboes doorbreken en alle onderwerpen bespreekbaar maken. Daarom zijn we in de podcast open over onze eigen ervaringen. Op een bijna lompe manier snijden we moeilijke onderwerpen aan.” Anouk vult aan: “Ons doel is dat mensen zich geaccepteerd voelen door onze podcast: je bent niet alleen!”

Taboes doorbreken

Ze zien dat vrienden en kennissen soms niet over een bepaald onderwerp durven te praten of dat er vooroordelen zijn. “Taboes zorgen voor onzekerheid, schaamte en onbegrip”, zegt Anouk. “Neem een verslaving. Daarvan wordt al snel gedacht dat het eng is of vies. Maar ik ken mensen die verslaafd zijn of een familielid hebben die hiermee worstelt. Het komt vaker voor dan je denkt. Hoe ga je ermee om? Wat doet het met je als iemand in je naaste omgeving verslaafd is? Dat kaarten we aan.”

Porno-industrie

Regelmatig nodigen de vier gasten uit om aan te schuiven. Een docent die jarenlang werkzaam was in de verslavingszorg bijvoorbeeld. En het interviewen van iemand met anorexia en een persoon uit de porno-industrie staan ook nog op de wishlist. “Het mooiste is dat zo iemand kan vertellen vanuit zijn of haar eigen perspectief”, zegt Anouk. “Ieder mens is uniek en heeft een eigen verhaal. Wij laten dat horen.”

Sociaal werk en technologie

Anouk en Jessy kwamen met medestudenten op het idee van een podcast door een opdracht vanuit het GET-lab: verbind sociaal werk met technologie. Het had even opstarttijd nodig, maar toen iemand opperde om een podcast te maken, viel dat meteen goed in de groep. “En het is hip!”, zegt Anouk. “We gingen ervoor en binnen vier weken hadden we het concept staan.” Nu duiken de Bossche studenten om de week in duo’s hun studio in in het GET-lab op het Hervenplein.

Plezier

De podcast volgt een vast format: een opvallend nieuwsartikel wordt aangekaart, de hosts bespreken het thema van de week met een eventuele gast en als afsluiting droppen ze een ‘dilemma op dinsdag’. De stelling die daarbij hoort, is terug te vinden op de socialmediakanalen van het GET-lab om online over bepaalde thema’s door te praten. Ook komt er iedere aflevering een gek feitje aan bod. Jessy moet lachen: “Je hebt er niets aan, maar op een feestje trek je er volle zalen mee.” Zo proberen de Social Workers wat lucht in de afleveringen te brengen. “Je luistert natuurlijk ook voor je plezier!”

Het opnemen van de aflevering is iedere keer weer een feestje, zijn de twee het eens. “Achteraf doen we vaak nog karaoke met onze gasten”, zegt Jessy. “Als ik op dinsdag thuiskom, zien mijn opa en oma al dat ik aan de podcast heb gewerkt ‘Je straalt helemaal’, zeggen ze dan. Het is goud om hiermee bezig te zijn. De podcast is een pronkstuk en ik ben er trots op dat we dit mogen doen.”