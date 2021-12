Strenge lockdown ook voor hoger onderwijs

Pixabay by Krustovin

Het kabinet heeft zaterdagavond een lockdown afgekondigd. Ook universiteiten en hogescholen moeten de deuren sluiten. Dat duurt tot na de kerstvakantie en misschien nog langer.

De deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) hebben de strenge lockdown aan het kabinet geadviseerd om de opmars van de omikronvariant van het coronavirus te stuiten. Die grijpt razendsnel om zich heen.

Het kabinet neemt het advies over. Het is nog niet bekend hoe gevaarlijk de nieuwe variant is, maar het kabinet wil voorkomen dat er een enorme druk op de ziekenhuizen en de intensive care-afdelingen ontstaat.

Op 10 januari, na de kerstvakantie, kan het onderwijs misschien weer open. Op 3 januari neemt het kabinet daar een beslissing over. Andere delen van de samenleving gaan tot en met 14 januari dicht.

Tentamens

Studenten en medewerkers komen voorlopig dus niet naar campus. Uitzonderingen zijn er – net als in eerdere lockdowns – voor kwetsbare studenten en bepaalde praktijklessen. Ook gaan de tentamens en toetsen door. Verder blijven de bibliotheken van de onderwijsinstellingen open.

Het kabinet hoopt de komende weken zoveel mogelijk mensen aan een ‘booster’ te helpen, oftewel een derde vaccinatie. Daarmee zijn mensen beter beschermd tegen het coronavirus, zei Jaap van Dissel (directeur infectieziektenbestrijding RIVM) tijdens de persconferentie.

Bij de start van het nieuwe studiejaar had demissionair minister Van Engelshoven gezegd dat het hoger onderwijs niet meer dicht zou gaan. Die belofte is nu gebroken; het kabinet trekt aan de noodrem.

Eerdere maatregelen (zoals de avondlockdown) lieten het hoger onderwijs dit najaar goeddeels ongemoeid. Er klonk wel kritiek op het coronabeleid in het hoger onderwijs, dat te weinig rekening zou houden met de opmars van het virus. Sommige studenten voelden zich door de aanwezigheidsplicht gedwongen naar tentamens of lessen te komen, ook als ze corona-achtige klachten hadden.

Anderhalve meter

Maar het kabinet wilde geen strenger beleid afkondigen. Zelfs de anderhalve meter afstand gold niet voor het hoger onderwijs. De enige echte beperking was dat er maar 75 studenten in collegezalen bijeen mochten komen.

Nu is er dus weer een lockdown. De twee landelijke studentenorganisaties LSVb en ISO snappen het wel, maar balen ervan. “De mentale gezondheid van jongeren staat door de coronacrisis onder enorme druk”, zegt voorzitter Ama Boahene van de Landelijke Studentenvakbond. “Door de sluiting van het onderwijs zullen nog meer jongeren te maken krijgen met eenzaamheid en psychische klachten.”

“De sluiting van het hoger onderwijs valt rauw op ons dak; we hadden gehoopt dat we zo vlak voor de kersvakantie het jaar nog fysiek konden afmaken”, zegt voorzitter Lisanne de Roos van het Interstedelijk Studenten Overleg. “Maar we houden ons vast aan het idee dat als we nu door de zure appel heen bijten, we na de kerstvakantie weer verder kunnen gaan met fysiek onderwijs.”

Medewerkers

Zo reageren de universiteiten en hogescholen ook. “Dit nieuws zal toch hard aankomen bij onze studenten, docenten en medewerkers”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging hogescholen. “We hebben de afgelopen tijd steeds het belang van fysiek onderwijs vooropgesteld omdat we weten hoe belangrijk dat is voor de mentale gezondheid van onze studenten. We hopen daarom van harte dat deze situatie van korte duur is.”

“Net als voor de rest van Nederland is dit voor onze medewerkers en studenten een enorme tegenslag”, snapt voorzitter Pieter Duisenberg van de Universiteiten van Nederland, “maar we respecteren uiteraard het besluit van het kabinet. Gelukkig kunnen tentamens fysiek doorgaan en blijven de universiteitsbibliotheken open.”