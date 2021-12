Student-ondernemers Stan en Joost bedenken goedkopere manier om rijbewijs te halen

Joost (links) en Stan (rechts)

Je rijbewijs halen zonder daadwerkelijk de weg op te moeten. Dat kan volgens derdejaarsstudenten Ondernemerschap en Retail Management Joost Danen en Stan Buitendijk. Zij zijn namelijk een onderneming gestart waarbij je via virtual reality (VR) rijles krijgt.

Het bedrijf heet Free2drive en maakt het halen van een rijbewijs een stuk goedkoper. De ondernemers moesten zelf hun rijbewijs betalen en dat was pittig, daarom zochten zij naar een oplossing. Joost: “Vierentwintighonderd euro is toch best wel prijzig. Wij hadden allebei zoiets van: kan het niet goedkoper?” Zo ontstond het idee om rijlessen te combineren met VR. “Een rijles kost gemiddeld vijfenveertig tot vijftig euro. Bij Free2drive zou het door virtual reality maar twintig euro kosten.”

Volgens de studenten kan men via VR prima leren rijden. “Je zet niet alleen een bril op, maar zit bij ons in een simulator. Je hebt een stuur, pedalen en een schakelpook; net zoals in een echte auto. Met de bril zit je dan in een omgeving van een auto. Het is best realistisch allemaal”, vertelt Joost. Stan vult aan: “Piloten krijgen via VR training. Er zijn ook voor buschauffeurs simulatoren in VR. Voor schippers zijn er opleidingen in VR, dus waarom zou het dan niet kunnen voor het autorijden?”

Voorbeeld van een VR-rijles

De traditionele rijles compleet met VR vervangen, zal niet gebeuren. Volgens de ondernemers moet men volgens de wet minimaal één rijles volgen. “Uiteindelijk zal je misschien nog wel echte rijlessen nodig hebben, maar in plaats van een pakket van vijfendertig lessen, doe je er maar een stuk of vijf. Dat scheelt enorm in de kosten”, legt Stan uit.

Gouden tip

Voordat de studenten met hun bedrijf startten, keken ze eerst naar wat überhaupt de mogelijkheden zijn. Daarvoor spiekten zij bij buurlanden Duitsland en België. “In België mag je rijden met je ouders en zijn de rijlessen niet verplicht en in Duitsland is het zo dat je terreinen hebt waar je je bijzondere verrichtingen kan oefenen”, vertelt Stan. In eerste instantie wilden de studenten zo’n oefenterrein naar Nederland halen, maar dat bleek veel te duur. Ze liepen vast en het bedrijf leek te stranden. Tot dat zij van een leraar de gouden tip kregen om eens naar VR te kijken.

Perfecte match

Per week besteden Stan en Joost ongeveer dertig uur aan het bedrijf. Daarnaast doen ze bijna alle opdrachten van school samen. Vanaf het begin van de opleiding hebben de twee een goede klik. Stan: “Tijdens de introweek was er een voorstelrondje waarbij je vertelt hoe oud je bent en waar je vandaan komt. Toen kwamen wij erachter dat wij uit dezelfde omgeving komen, maar vijf minuten van elkaar af wonen en qua leeftijd levelden. Dat is natuurlijk wel heel leuk, want daarvoor ging ik altijd alleen met de auto naar school. Het is leuker als er dan iemand naast je zit.”

Ondanks dat de twee studenten naar eigen zeggen best wel verschillend zijn, vullen zij elkaar perfect aan. Daardoor kunnen zij goed samenwerken binnen het bedrijf. “Als ik bijvoorbeeld ergens achtersta, dan kan ik daar heel enthousiast over worden. Joost kan mij op zo een moment heel goed terugtrekken om te kijken of het wel realistisch is.” Stan is dan ook de dromer van de twee en Joost staat met beide benen op de grond. Joost: “Onze samenwerking verloopt daardoor best soepel. Als ik ergens mee zit, ben ik niet bang om dat uit te spreken en dat vind ik belangrijk.”

Problemen

Een bedrijf beginnen is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. De twee ondernemers lopen ook regelmatig tegen problemen aan. “Maar het gaat erom dat je flexibel blijft”, vertelt Joost. “Het begon bijvoorbeeld al bij onze naam. Dat was eerst Free-two-drive. Wij kwamen erachter dat mensen ons op deze naam niet echt opzochten, maar eerder op Free2drive. Toen hebben we meteen de naam veranderd. Ik denk dat flexibiliteit als ondernemer heel belangrijk is om vooruitgang te boeken.”

Ook nu zijn Stan en Joost een nieuwe kwestie aan het oplossen. Sommige mensen worden tijdens het rijden met VR misselijk, ook wel bekend als motion sickness. Stan: “Wanneer je naar links stuurt, dan ga je naar links in de virtual reality. Je ziet het, maar je voelt het niet. Sommige mensen worden daar duizelig van, dus dat zijn we nu aan het oplossen.”

Tips

Volgens de ondernemers is het ontzettend belangrijk om flexibel te zijn en continu informatie van je doelgroep te verzamelen. “Dus loop je ergens tegenaan, blijf dan niet in je eigen gedachtes hangen maar sta open voor nieuwe dingen. Dat heeft ons tot op heden heel ver gebracht”, aldus Stan.

Joost denkt dat het ook belangrijk is je te omringen met mensen die verstand van zaken hebben. “Je loopt altijd tegen dingen aan, maar als je ook nog eens onervaren bent, is het fijn om iemand te spreken die weet waar die het over heeft”, vertelt Joost.

Daarbij vinden Joost en Stan dat je dingen gewoon moet doen. De kans zit er altijd in dat het misgaat. Dat hoort erbij. Mocht hun bedrijf in de soep lopen, dan zijn ze naar eigen zeggen ‘een ongelofelijke ervaring rijker’. “Dan vinden we wel weer iets anders om mee aan de slag te gaan”, zegt Joost. Waarbij Stan aanvult: “Het ondernemen stopt in ieder geval niet.”