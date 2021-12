Student op stage: ‘Als ik zelfstandig iemand behandel, ben ik in mijn element’

Mijke in de oefenzaal

Mijke Tolenaars, derdejaarsstudent Fysiotherapie in Breda, loopt stage bij Damast, een behandelcentrum gespecialiseerd in revalidatiezorg voor ouderen. “Ik zie veel cliënten met verschillende aandoeningen, daar leer ik enorm veel van.”

“De gemiddelde leeftijd van de cliënten ligt boven de zeventig jaar”, vertelt Mijke over haar stageplaats. “Ze komen bij Damast om te revalideren na een ongeval, letsel, Covid-19, maar ook na een herseninfarct of -bloeding of een hartinfarct.” Doel van de revalidatie is dat de cliënten zo snel mogelijk weer zelfstandig kunnen zijn en in de meeste gevallen terug naar huis gaan.

Damast is een behandelcentrum van Stichting de Wever in Tilburg en is verbonden aan ziekenhuis ETZ Elisabeth. Verdeeld over twee afdelingen zijn er 64 bedden beschikbaar. Mijke had in het tweede jaar van haar opleiding stage gelopen in een fysiotherapiepraktijk en wilde nu graag in een revalidatiecentrum aan de slag. “De meeste cliënten volg je zo’n vijf tot acht weken, daardoor zie ik veel verschillende mensen en dus ook verschillende ‘aandoeningen’. Daar leer ik enorm veel van.”

Persoonlijk

“Er komt bij de behandeling meer kijken dan alleen het trainen van spieren of uithoudingsvermogen”, vertelt Mijke. “Het is heel persoonlijk: wat deed de cliënt voorheen en wat wil hij of zij graag weer thuis kunnen doen? De therapie wordt zo ingericht dat er aan die specifieke doelen wordt gewerkt.”

Mijke begint haar werkdagen met een half uur administratie, waarin ze rapportages over cliënten leest en behandelingen voorbereidt. “Als ik om half negen de oefenzaal van de fysiotherapie binnenkom, start ik de laptop op en kijk ik welke cliënten ik die dag zie. Daarna zie ik, vaak samen met een van mijn stagebegeleiders, elk half uur iemand anders. De behandelingen verschillen per cliënt en per dag.” Aanpassingen in de behandeling of andere opmerkingen worden in een dossier gezet. Daarnaast houdt ze zich bezig met de opname van nieuwe cliënten en is ze bij zogenoemde multidisciplinaire overleggen, met verschillende disciplines als ergotherapie, logopedie en psychologie.

Alles bijhouden

Dat is een groot verschil met haar vorige stage in een particuliere praktijk. “Er komt meer bij kijken dan alleen een behandeling, omdat je iemand gedurende de hele opname in de instelling volgt. Als behandelaar moet je alles bijhouden over een cliënt en dat vraagt best veel van je.” Toch wordt Mijke er blij van als ze helemaal zelfstandig cliënten mag behandelen. “Op zo’n moment ben ik helemaal in mijn element. Het is een goed gevoel als mijn begeleiders mij zelfstandig laten werken, omdat het aangeeft dat ze vertrouwen in mij hebben.”

“Cliënten met hetzelfde ziektebeeld kunnen heel verschillende symptomen laten zien”, vertelt Mijke. Het belangrijkste dat ze op haar stage geleerd heeft is dan ook het per persoon aanpassen van behandelingen of communicatietechnieken. “Dat maakt het vak interessant en veelzijdig, maar het laat me ook nadenken over behandelingen en hoe ik die zo persoonlijk mogelijk kan maken.” De theorie die ze tijdens haar opleiding leerde, past ze nu in de praktijk toe. “Daarvan leer ik het meest. Alle kwaliteiten die van mij als student Fysiotherapie worden verwacht, komen nu naar voren.”