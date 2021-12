Student op stage: kunststudent Marit maakt illustraties voor NRC

Marit Dekker

Marit Dekker loopt stage bij NRC Handelsblad. De laatstejaarsstudent bij St. Joost School of Art & Design maakt daar dagelijks illustraties bij artikelen in de papieren krant en voor de digitale editie.

Een goede illustratie moet volgens de afstuderende Marit aan een aantal dingen voldoen, maar het belangrijkste is dat het diepgang heeft. “Alleen heel mooi of decoratief is niet goed. Je wilt dat een illustratie aansluit bij het stuk en dat je die al lezende begint te begrijpen”, zegt Marit, die wel aangeeft dat dat per onderwerp verschilt. “Een wetenschappelijk of opiniërend verhaal moet soms wat zakelijker zijn; een illustratie voor een verhaal in het katern Media & Cultuur mag vrijer. Die afwisseling is heel leuk.”

Stage lopen bij NRC stond niet al jaren op het wensenlijstje van Marit, die afstudeert in de richting Illustration & Animation. Maar toen ze een tijdje terug met studiegenoten voor een project een magazine maakte, kwam iemand van de krant digitaal langs op school om tips te geven. Daarbij liet de vrouw haar contactgegevens achter, voor het geval iemand meer wilde weten. “Dat was echt iets voor mij”, zegt Marit. “Redactioneel maatschappelijk werk vind ik erg interessant, net als media en journalistiek. Het enige nadeel was dat de sollicitatierondes al waren begonnen toen ik contact opnam. Ik liet het er niet bij zitten en stuurde een video van mezelf op waarin ik me voorstelde en vertelde waarom ik goed bij NRC paste. Daar waren ze zo enthousiast over, dat ze mij kozen.”

Beeldspraak

De werkzaamheden van de creatieve student bestaan uit het maken van illustraties voor de papieren krant en de digitale editie. Voor haar werk daadwerkelijk in de krant komt, gaan daar heel wat stappen aan vooraf. Haar dag begint met een redactievergadering, waarin verhaalonderwerpen worden besproken. Als er een onderwerp bij zit dat zich niet leent voor een foto, wordt naar Marit en haar collega-illustratoren gekeken. “Soms krijgen we vijf zinnen van een verhaal te lezen, soms het hele stuk van 1800 woorden. Dan ga ik aan de slag”, vertelt Marit, die bij het lezen van een stuk bepaalde zinnen of woorden markeert waarvan ze denkt dat die geschikt zijn om te illustreren. “Vaak metaforen of andere vormen van beeldspraak, die doen het goed in een illustratie. Daar maak ik dan een schets van. Soms is het dan goed, soms overleg ik nog met de journalist die het stuk heeft geschreven wat er beter kan. Die legt me dan uit waar het verhaal precies over gaat.”

Illustratie van Marit Dekker

“Waar ik aan moest wennen, waren de deadlines. Soms heb ik drie dagen voor een illustratie, de andere keer maar een paar uur. Daardoor kun je niet altijd perfectionistisch zijn. Daar heb je gewoon geen tijd voor.”



Geprikkeld

Werken aan haar stage deed Marit voor de strengere coronamaatregelen eens per week op de redactie in het centrum van Amsterdam, nu vanuit haar kamer in Breda. Dat komt haar werk ten goede. “Werken op de zesde etage van een mooi kantoor met groot dakterras was heel vet, maar de redactie zelf was voor mij als illustrator niet de meest creatieve bubbel met allemaal bellende mensen om me heen. Hoe tof het ook was en hoe aardig iedereen er ook is”, geeft ze toe. “Thuis zit ik in mijn eigen inspirerende omgeving met planten om me heen. Dat werkt voor mij beter, daar raak ik geprikkeld.”

‘Thuis zit ik in mijn eigen inspirerende omgeving met planten om me heen. Dat werkt voor mij beter, daar raak ik geprikkeld’

Recensie

NRC heeft ruim 400 duizend krantenabonnees en dan zijn de online lezers nog niet eens meegeteld. Dat Marit bij zo’n grote speler mag meekijken, vindt ze een hele eer. Zeker wanneer haar naam bij een illustratie in de krant staat. Het hoogtepunt van haar stage was het maken van een illustratie bij een boekrecensie van een boek over het feit dat vrouwen op de werkvloer minder verdienen dan mannen. “Dat onderwerp gaat me aan het hart”, legt ze uit. “De illustratie die ik maakte vond de auteur van het boek zo mooi, dat ze hem heeft ingelijst op haar kamer. Echt heel vet.”

Illustratie van Marit Dekker

Nu haar stage tot een einde loopt, heeft de Bredase een goed inkijkje gehad in het werken op een mediaredactie. Actief blijven voor de krant, zou ze dan ook wel willen. “Om af en toe als freelancer iets te maken, lijkt me erg tof. Daar zeg ik geen nee tegen!”