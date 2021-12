Studenten zamelen geld in voor een waterkraan voor kinderen in Zuid-Afrika

Van links naar rechts: Darina, My Ni, Tamara, Ipek en Yoana

Studenten van International Business in Breda hebben wekenlang geld ingezameld voor het goede doel Tjommie. Met het geld gaat de organisatie een waterput in een dorp in Zuid-Afrika bouwen. In totaal hebben vijf studenten 2130,- euro opgehaald.

“Wij zijn heel trots”, vertelt Tamara Verheij voldaan. Samen met Ipek Cercevik, Darina Radkovski, My Ni Tran en Yoana Nedelcheva startte ze de inzamelingsactie op. Tamara: “We hebben een account op Tiktok, Facebook en Instagram aangemaakt om meer bekendheid te krijgen. Ook hebben we vrienden, familie en kennissen benaderd.”

Dozen werden omgetoverd tot emballagebakken

Toen dat niet voldoende bleek te zijn, gingen de studenten harder werken. Ze zamelden petflessen op de hogeschool in en hingen overal posters op. Ook benaderden ze influencers om een goed woord voor ze te doen. Dat alles zorgde ervoor dat ze hun doel van eenentwintighonderd euro haalden.

Tegenslagen

Volgens Tamara was dat erg onverwachts. De groep kampte met behoorlijk wat tegenslagen. “Aan het begin wilden we een real life Squid Game organiseren. Dat was toentertijd helemaal een hype, maar de organisatie wilde niet met geweld geassocieerd worden, wat ook wel begrijpelijk is”, legt de studente uit. “Uiteindelijk wilden we een kerstevenement organiseren. In het kader van geven en samenzijn was dat natuurlijk veel beter. Wij hadden alles georganiseerd, maar door de halve lockdown ging het evenement niet door. We raakten daardoor gedemotiveerd. Het wilde allemaal maar niet lukken.”

Ook was de bereidheid om te doneren niet heel groot, merkten de studenten. Tamara: “Op zich snappen wij ook dat de financiële situatie van veel studenten nog niet optimaal is.” My Ni, mede-organisator van de inzamelingsactie, vult Tamara aan: “We hadden ook alle leraren van Avans gemaild, maar helaas geen donatie ontvangen. Wel kregen we af en toe bijvoorbeeld een ‘Good luck!’ als reactie. Dat vonden we wel bijzonder.”

Ipek met posters en embalagebakken

Voldoening

Op een gegeven moment stroomden de donaties toch nog binnen, wat de groep aanspoorde door te gaan. “Toen zijn we op de flessen overgestapt. Wetende dat het misschien niet de meeste opbrengst zou opleveren, maar het wel voor awareness zou zorgen op school. Dat maakt het resultaat eigenlijk des te beter”, aldus Tamara. Volgens de studenten hebben ze juist door de tegenslagen een voldaan gevoel.

Tjommie

Tjommie betekent in Zuid-Afrika ‘vriend’. De stichting is een Nederlandse organisatie die twintig jaar bestaat. Met een organisatie in Zuid-Afrika werken ze samen om kinderen in townships steun te bieden. De waterput wordt rond maart gebouwd. Tot die tijd houden de studenten geïnteresseerden via social media op de hoogte.