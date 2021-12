Studieverenigingen BOLD en Comm.on verrassen studenten met kerstpakketten aan de deur

Student Dani Potters deelde verkleed als Kerstman pakketten uit

Leden van Bredase studieverenigingen BOLD en Comm.on lieten zich gisteren van hun beste kant zien. Volledig in kerstsfeer deelden de Avansstudenten kerstpakketten uit door het hele land. Ze verrasten daarmee studenten Communicatie en Communication & Multimedia Design (CMD), die van niets wisten.



“Het is superleuk, iedereen reageert heel verbaasd als ze ons ineens voor de deur zien staan met een kerstpakket. Niemand ziet het aankomen”, zegt Luc Goos, voorzitter van Comm.on en derdejaarsstudent Communicatie enthousiast terwijl hij donderdagmiddag in de auto van Tilburg naar Breda zit om een nieuwe lading pakketten op te halen. “Daarna rijden we naar Weert. Flink wat kilometers in totaal, maar dat is het helemaal waard.”

Vlissingen tot Nijmegen

Studenten van de twee opleidingen konden bij de verenigingen via internet een kerstpakket voor een ander bestellen, leden én niet-leden. Daarvoor betaalden ze zelf vijf euro, de verenigingen legden de andere tien euro per pakket bij. In totaal werden er zo’n veertig pakketten aan de deur bezorgd, verdeeld over twee auto’s. De meeste zendingen gingen naar de regio Breda en Eindhoven, maar er werd ook kriskras door het land gereden: naar Vlissingen, Nijmegen en Rotterdam. Ook is er zelfs een opgestuurd naar Spanje, waar een student een minor volgt. Om het geheel nog wat feestelijker te maken reed er een kerstman mee, die de pakketten overhandigde.

De inhoud van de pakketten bestond uit onder andere kerstchocolade, chips, chocolademelk, shotjes, sterretjes en kerstballen van de twee verenigingen. “Een echt pakket om de kerst en winter mee door te komen”, aldus Luc.

Gala

Het samen organiseren van evenementen is iets wat de twee verenigingen vaker doen. Eerder dit jaar nog, met hun Halloween-feest. “Heel leuk was dat. Maar kort daarna mocht er niets meer door de coronaregels en nu mag dat nog steeds niet. Balen, want deze week zouden we ons gala organiseren. Dat is hét evenement van het jaar”, betreurt Maina van der Heijden, voorzitter van BOLD en vierdejaarsstudent CMD in Breda. “Daarom hebben we ons éxtra ingezet om deze kerstpakkettenactie tot een succes te maken.”



Welzijn

“Zo vaak hebben we elkaar dit jaar niet kunnen zien. Wel via Teams en social media, maar dat is toch anders. Persoonlijk langsgaan, wat intiemer contact hebben met de studenten op een coronaproof manier geeft een fijn gevoel en is goed voor het welzijn van de studenten. Een glimlach op de gezichten bezorgen, zo vlak voor Kerstmis, is heel leuk.”



Hoe leuk Maina, Luc en de rest deze actie ook vonden, ze hopen het volgend jaar anders te kunnen doen. “We hebben nog wel wat in te halen qua feestjes”, aldus Maina. Luc: “En als corona toch nog onder ons is, doen we het gewoon weer zo. Om dit met enthousiaste leden samen te kunnen doen, met goed teamwerk, is heel leuk en voor herhaling vatbaar!”