Verpleegkundestudenten helpen bij boosterprikactie in Roosendaal

Medewerkers van vijf zorginstellingen in Roosendaal, Etten-Leur en Bergen op Zoom hebben elkaar vorige week gevaccineerd tegen corona tijdens een grote boosterprikactie. Verpleegkundestudenten van Avans werden door hun academie opgeroepen om in te vallen voor prikkers die eventueel verhinderd waren. Sanne de Groot en Anne-li Slokkers meldden zich aan.

“Ik wilde graag meer ervaring opdoen met intramusculair injecteren voor mijn opleiding HBO-V”, vertelt tweedejaarsstudent Sanne. “Dat is de manier waarop de covid-19-vaccinaties worden toegediend. Zelf heb ik ook de boosterprik genomen en ik zag dat het een hele klus is om zo’n prikactie op te zetten.”

Sanne stond twee dagen stand-by, maar werd niet opgeroepen om te komen prikken. “Dat vond ik erg jammer. Ik heb toen een mail gestuurd met de vraag of ik toch mee mocht kijken of ergens helpen.” Ze werd gekoppeld aan een ervaren prikker, keek eerst mee en ging daarna zelf aan de slag. “Ik kreeg feedback en na een paar keer prikken ging het vanzelf”, vertelt Sanne.

Leerervaring

Anne-li, ook tweedejaars, kon wel aan de slag een heeft naar schatting zo’n 250 zorgmedewerkers geprikt. “Een goede leerervaring”, noemt ze het zelf. De Verpleegkundestudent vond het fijn om dat wat ze op school geleerd heeft in de praktijk te kunnen brengen. “Vorig jaar heb ik mijn tentamen gehaald voor intramusculair injecteren, maar dan prik je een pop. Ik had nog geen echte personen geprikt. Daar ben ik heel makkelijk in, ik ben gewoon begonnen.”

Met de zorgmedewerkers die ze prikte, maakte Anne-li soms een praatje. “Als ze vroegen waar ik werkte, vertelde ik dat ik student was. ‘Je prikt goed’, zeiden ze. Of: ‘Succes met je opleiding’. Het contact was natuurlijk maar kort.” Anne-li vond het belangrijk om zich op deze manier in te kunnen zetten. “Het is voor een groter belang. Als zorgpersoneel in ieder geval de boosterprik al heeft, scheelt dat weer.”

Ook Sanne vond het fijn om een bijdrage te kunnen leveren. “Ik ben die dag meegelopen met een prikker, maar als er iemand ziek was geweest had ik in kunnen vallen en zo de doorstroom hoog kunnen houden.”