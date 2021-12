Wie zoet is bij Mens en Techniek | Gezondheidszorgtechnologie krijgt… een nieuwe studievereniging!

Het bestuur van Cura Nexus. Van links naar rechts, van boven naar onder: Menno Zandvliet, Evi van Overveld, Kristel van Bergen, Mick Bens, Abel Ketelaars en Rens Ernstsen.

Het bestuur is nog druk bezig om de studievereniging officieel te maken, maar ze zijn al gestrikt om de sinterklaasviering van hun opleiding te verzorgen. Cura Nexus is de spiksplinternieuwe studievereniging van de opleiding Mens en Techniek | Gezondheidszorgtechnologie in Breda.

In een paar uur stampten bestuursleden Rens Ernstsen, Mick Bens, Menno Zandvliet, Evi van Overveld, Kristel van Bergen en Abel Ketelaars het idee voor een sinterklaasfeestje uit de grond. Ze bedachten een ‘spelletjesmiddag’ sinterklaasstijl, met ‘pepernotenpong’, zaklopen, chubby bunny en een heuse kleurplatenwedstrijd. Voor de winnaar is er uiteraard een prijs. Vanmiddag gingen de studenten de sinterklaasstrijd aan en ook maandag is er nog een groep die mag genieten van een verlaat sinterklaasfeestje.

“We zijn pas vorige week gevraagd om iets te organiseren”, vertelt voorzitter Mick. “Normaal gesproken doen de docenten dit zelf, maar ze laten het nu aan ons over, omdat wij goed weten wat studenten nou echt willen.” En dat is nou precies het voordeel van een studievereniging, vindt hij zelf: “Het is vet om als student iets te kunnen betekenen voor je medestudenten.”

Nieuwe vereniging

Naast het organiseren van een sintactiviteit heeft het bestuur het druk met het officieel maken van de vereniging. Daar komt namelijk heel wat bij kijken, vertellen Rens, Mick en Menno. Een jaar zijn ze nu al bezig met de oprichting van Cura Nexus. Ondertussen is alles rond, alleen de statuten moeten nog officieel goedgekeurd worden door een notaris en dan kunnen ze hun vereniging inschrijven bij de Kamer van Koophandel en echt van start gaan.

De opleiding Gezondheidszorgtechnologie bestaat ondertussen al meer dan tien jaar, maar een studievereniging was er nog niet. Een jaar geleden gooide een docent daarvoor een balletje op. Mick: “Hij vroeg in de klas wie het leuk zouden vinden om de organisatie op te pakken. Menno, Rens en ik hebben toen allemaal ‘ja’ gezegd. Later kwamen daar ook nog andere studenten bij. We gingen met een grote groep van start en uiteindelijk zijn we nog met een harde kern van zeven bestuursleden over.”

Cura Nexus

Het meest lastige was nog wel het kiezen van een naam. De heren moeten lachen. “Ongekend, hoe lang dat heeft geduurd. Uiteindelijk hebben we een lijst gemaakt en gestemd”, vertelt Rens. “Er waren namen die misschien wel leuker waren, maar die hadden meer met drank te maken dan met de opleiding, dus die vielen helaas af.” Cura Nexus is het uiteindelijk geworden. Latijnse termen die staan voor zorg en verbinding. Geen toeval, legt Menno uit. “Als student Gezondheidszorgtechnologie word je opgeleid om een verbinder te zijn in de zorg. En dat willen we ook bereiken met onze studievereniging: dat studenten uit het eerste tot het laatste jaar elkaar leren kennen en van elkaar kunnen leren.”

Verbinding

De coronaperiode versterkte dat idee alleen maar. “We merkten dat studenten daardoor onderling verbinding misten”, zegt Menno. “Eerstejaarsstudenten konden elkaar niet eens leren kennen, door de online lessen, laat staan dat zij wisten wie er in andere jaren zaten. En dat terwijl dat juist het leuke is aan onze opleiding. We doen graag dingen samen.”

De verbinding hopen de drie te bereiken door activiteiten te organiseren. In november was er al een feest in een Bredaas café en voor volgend jaar staat op de planning om dat iedere periode te herhalen in de week na de tentamens. Daarnaast denken ze na over het ontwikkelen van een website waarop samenvattingen gedeeld kunnen worden en ook een studiegroep ziet het bestuur wel zitten. “Samen ben je gemotiveerder dan alleen thuis. Dan is het veel te verleidelijk om Netflix aan te zetten”, zegt Menno. Mick ziet het helemaal voor zich: “Eerst samen studeren en dan een pilsje pakken in de kroeg.” En ook oud-studenten krijgen een rol: “Die werken bijvoorbeeld in het ziekenhuis met zorgtechnologie. Wij willen hen graag opzoeken, om met een groep een kijkje te kunnen nemen op hun werkplek en kennis te maken met zorgtechnologie waar we in de opleiding nog niet over geleerd hebben.”

Dure woorden

Mick geeft toe dat het oprichten van een studievereniging best een kluif is, naast studeren. “Maar wel ontzettend interessant. We moesten statuten opstellen. Dat zijn een soort regels hoe we ons gedragen, wat we verwachten van Avans en wat Avans van ons kan verwachten. Daarvoor moesten we veel dure woorden gebruiken en af en toe dacht ik echt ‘wat hebben we nou eigenlijk geschreven’, maar gelukkig kregen we hulp van iemand bij de academie.” Menno vult aan. “Je leert er ontzettend veel van. En eerlijk, dit staat goed op je cv.”

En de drie weten waarvoor ze het doen. “Studiegenoten reageren echt positief. Dat is vooral heel leuk. Mensen vinden het vet en hebben er zin in. Iedere week krijgen we wel appjes wanneer het volgende feest is”, lacht Rens. “Maar nog even geduld. Eerst moeten die statuten nog langs een notaris.”