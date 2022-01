Avanskantines starten met aanbieden warme lunchmaaltijden

Een voorbeeld van nieuwe lunchgerechten. Foto: Eurest

De drie grootste Avanskantines bieden vanaf 31 januari dagelijks warme eenpansgerechten of streetfood aan tijdens de lunch. Dat doen ze op verzoek van internationale studenten, die aangaven dat er op dit moment niet genoeg variatie aan lunchgerechten in de kantines voor ze is.

In de Avanskantines zijn tijdens de lunch wel warme gerechten te krijgen, maar niet meer dan bijvoorbeeld een seizoenburger, omelet of wokgerecht. Dat verandert aan het eind van de maand naar een dagelijks aanbod van gevarieerde, warme eenpansgerechten of streetfood.



“Denk daarbij aan wraps en risotto met parmezaanse kaas, maar ook aan Chinese, Japanse en Vietnamese gerechten”, vertelt Matthieu van Waardenburg, vestigingsmanager van cateraar Eurest bij Avans. “We wilden het warme aanbod al langer vergroten, het signaal van de internationale studenten was een goede reden om het nu te doen.”

Bij module Selamat staan er Indonesische streetfoodgerechten op het menu.

Gevarieerd

De maaltijden worden op een mooie manier gepresenteerd en aangekleed. Dat is onderdeel van het nieuwe Switch-concept van Eurest, waarin elke periode een andere keuken in de spotlights komt te staan. Elk van die modules krijgt een bijpassende naam, zoals Taco Loco met Mexicaanse gerechten en Selamat voor Indonesische. “Daarmee komen we internationale studenten tegemoet, maar het is voor iedere Avansstudent interessant”, aldus Van Waardenburg. “Studenten kunnen straks elke dag warm en gevarieerd lunchen bij Avans. Daardoor hoeven ze ’s avonds niet meer warm te eten. Dat bespaart tijd die ze kunnen besteden aan sporten of studeren.”



Vegan

Eurest wil plantaardig eten stimuleren, wat betekent dat het aanbod niet alleen bestaat uit producten met dierlijke eiwitten. Met de module Viva la Vegan wordt ook aan vegetariërs en veganisten gedacht. Die gerechten zijn niet gelijk vanaf 31 januari te koop. De maaltijden zijn te vinden in de drie grootste Avanskantines: aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch en de Hogeschoollaan en Lovensdijkstraat in Breda.