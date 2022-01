Compensatie leenstelsel? Studenten gaan protesteren, kabinet houdt vol

Illustratie: Joris Habraken

Eén miljard euro heeft het nieuwe kabinet uitgetrokken voor de compensatie van studenten die de basisbeurs misliepen. Veel te weinig, vinden studenten. Ze gaan op 5 februari demonstreren in Amsterdam.

Het staat in het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie: nu er weer een basisbeurs komt, krijgen studenten van het leenstelsel enige compensatie. Daarvoor is één miljard euro gereserveerd.

Een flink aantal oppositiepartijen wilde er meer van weten en stelde vragen aan de nieuwe ministers van Onderwijs. Welk bedrag krijgen oud-studenten straks? Gaat het omgerekend om zo’n 1.500 euro per persoon?

Vormgeving

Het kabinet houdt de kaarten tegen de borst. “De hoogte van de tegemoetkoming per student hangt af van de omvang van de doelgroep en de vormgeving van de regeling”, is het antwoord.

Oftewel, het hangt af van politieke keuzes. Compenseren klinkt makkelijker dan het is. Kom je bijvoorbeeld alleen studenten met een schuld tegemoet, of ook studenten zonder schuld die zuinig hebben geleefd of veel hebben gewerkt?

Maar één ding staat voorop: het totale bedrag is 1 miljard euro. Zoals het kabinet schrijft: “Hoe meer studenten in aanmerking komen voor de tegemoetkoming, hoe lager het bedrag per student zal zijn.”

Dat is opmerkelijk. Je zou denken: je bepaalt eerst wat rechtvaardig is en daarna welk bedrag daarbij hoort. Maar het kabinet doet het andersom: eerst kiest het een bedrag, en daarna volgt de rechtvaardige verdeling.

De Landelijke Studentenvakbond en jongerenvakbond FNV Young & United hebben al protest aangekondigd. Op 5 februari gaan ze demonstreren in Amsterdam tegen de lage compensatie.

Steun

Ze krijgen steun van enkele politieke partijen, politieke jongerenclubs en lokale studentenvakbonden. Ook het Interstedelijk Studenten Overleg steunt het protest, blijkt bij navraag, al staat het ISO nog niet in de lijst.

De oppositiepartijen vroegen overigens ook naar de bedragen van de nieuwe basisbeurs. Ook daar geeft het kabinet nog geen antwoord op.