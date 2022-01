Drama Heidelberg: één slachtoffer overleden

Foto: Pixabay

Bij de schietpartij aan de Universiteit Heidelberg zijn gisteren twee doden en drie gewonden gevallen. Een van de doden is de dader zelf. De politie tast in het duister over zijn motief.

In de collegezaal, waar zo’n dertig studenten waren, begon de 18-jarige biologiestudent met een geweer om zich heen te schieten. Eerder zou hij zijn vader hebben geappt dat mensen gestraft moesten worden; het is niet duidelijk waarvoor. Er lijkt geen sprake van een politiek of religieus motief.

Aanvankelijk meldde de politie vier gewonden, maar een 23-jarige studente is later aan haar verwondingen overleden. Het is nog niet bekend of de dader bepaalde mensen op het oog had of dat het willekeurig slachtoffers waren.

Veel munitie

Het had nog erger kunnen aflopen: de man had veel meer munitie bij zich, die hij uiteindelijk niet heeft gebruikt. Buiten het gebouw heeft hij zelfmoord gepleegd.

Een vuurwapenvergunning had hij niet. De man zou het vuurwapen in het buitenland hebben aangeschaft. De dader was niet bekend bij de politie.