Hoger onderwijs blijft week na kerstvakantie dicht voor fysieke les, wel tentamens en praktijkonderwijs op locatie

Illustratie: Joris Habraken

Het hoger onderwijs blijft in de eerste week na de kerstvakantie dicht voor fysiek onderwijs. Dat heeft het demissionaire kabinet maandag na advies van het Outbreak Management Team (OMT) besloten. Dat betekent dat in ieder geval in de week van 10 januari online onderwijs de norm is. Voor praktijkonderwijs, tentamens en kwetsbare studenten geldt, net als voor de vakantie, een uitzondering.



De sluiting van het hoger onderwijs, die ook voor universiteiten en het mbo geldt, duurt in ieder geval tot 14 januari. Dan wordt een nieuwe afweging gemaakt.

Voor sporters onder de 18 jaar is goed nieuws te melden: buitensportlocaties voor jongeren onder de 18 jaar blijven volgende week open tot 8 uur ’s avonds. Basisscholen en middelbare scholen openen wel weer hun deuren.



Opvang kinderen

De regeling van Avans Hogeschool, waarbij studenten tegen een vergoeding bij medewerkers thuis komen om kinderen te ondersteunen bij voorbeeld huiswerk als hun ouders moeten werken, wordt doorgezet. De aanvraag moet worden afgestemd met de academiedirectie of diensteenheid.