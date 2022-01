‘Hoger onderwijs gaat uit lockdown’

Illustratie: Joris Habraken

Onder voorwaarden mogen hogescholen, universiteiten en het mbo volgende week weer fysiek gaan lesgeven, melden Haagse bronnen. De meest betrokken ministers zouden dat vandaag na overleg met adviseurs hebben besloten.

Mensen kunnen vanaf zaterdag op afspraak weer terecht bij niet-essentiële winkels, kappers en andere contactberoepen, melden RTL-Nieuws en de NOS. Ook de sportscholen gaan weer open, maar de horeca en de cultuursector blijven naar verluidt dicht.

Het kabinet baseert zich op nieuwe scenario’s van het Outbreak Management Team. De omikronvariant van het virus is minder ziekmakend dan eerder werd gevreesd. Zeker is het nieuws over de versoepelingen pas als premier Rutte en minister Kuipers van Volksgezondheid de maatregelen vrijdagavond tijdens een persconferentie bekendmaken.

Belasting

Studentenorganisaties, onderwijsinstellingen en psychiaters drongen woensdag aan op heropening van het hoger onderwijs en het mbo. Ze wezen op de grote emotionele belasting van studenten door de lockdown. En ook onderwijsminister Dijkgraaf liet weten dat de heropening hoog op de prioriteitenlijst staat.

Onder welke voorwaarden en in hoeverre het hoger onderwijs weer open mag is nog niet duidelijk. Maandag schreef het OMT dat studenten en docenten medische mondkapjes moeten dragen als ze weer naar de campus komen; niet alleen als ze zich door het gebouw verplaatsen, maar ook als ze zitten “bij onderwijs in grotere groepen”.

Mondkapjes

In een gisteren verschenen interview met Vox, het nieuwsmedium van de Radboud Universiteit, verduidelijkte OMT-lid Andreas Voss dat het mondkapje ook op zou moeten tijdens werkgroepen en bij tentamens.

Hij stelde verder dat het hoger onderwijs goed moet nadenken over de inzet van fysiek onderwijs: “Hoorcolleges met grote groepen zouden online kunnen blijven, en werkcolleges met vaste samenstelling zouden – op afstand en met goede ventilatie – wél fysiek kunnen.”