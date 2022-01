Internationals sluiten verblijf in Nederland af met eindpresentaties European Project Semester

De eindpresentaties vonden last minute toch plaats via Teams.

Een groep van 15 buitenlandse studenten, die speciaal voor het European Project Semester een half jaar in Nederland woonden, presenteerden maandag met twee Avansstudenten hun eindresultaten. Eigenlijk zou dat fysiek gebeuren, maar door een aantal coronabesmettingen in de groep werd zondag besloten de presentaties online te houden.

In een lokaal bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch zit op maandag slechts een handjevol personen te luisteren naar de Engelse eindpresentaties van de studenten via Teams. Het was de bedoeling om met iedereen bijeen te komen, om het project op een leuke manier af te sluiten, maar corona gooide roet in het eten. ‘’Erg jammer, we hadden het ons heel anders voorgesteld’’, vertelt Bob Bus, docent Bedrijfskundige Informatica en een van de kartrekkers van het project.

Het European Project Semester is een Engelstalig project voor studenten Engineering en Business van allerlei Europese hoger onderwijsinstellingen , waaronder Avans. De andere deelnemende onderwijsinstellingen komen uit Noorwegen, Denemarken, Polen, Duitsland en Spanje. Gedurende een semester werkten studenten in groepjes voor opdrachtgevers Heineken, BERCO, minor Emerging Technologies Playground, Caradt en ATS.

Theorie en praktijk

De Duitse Julian Holz was een van de deelnemers van het project. Samen met de Spaanse Sofia Fernandez Sanz en Francisco Almeida uit Portugal vormde hij een groepje en werkte hij een half jaar voor BERCO, ontwerper van truckinterieur en automatten. Hun opdracht was het verzamelen van data waarmee het bedrijf in de toekomst op een goede manier kan verduurzamen. ‘’We hebben de fundering voor ze gelegd, daarmee kunnen ze op korte of lange termijn zelf aan de slag. Dat was heel interessant om te doen’’, vertelt hij.

Julian is enthousiast over het project. ‘’Ik heb een half jaar met ontzettend veel plezier aan het project gewerkt. Het was echt heel leuk. Voor mij is een buitenlandse periode verplicht, toen ik over het EPS-project las was ik direct geïnteresseerd’’, vertelt de student International Economics Engineering. ‘’De combinatie van theorie en praktijk, met andere internationale studenten, spreekt me erg aan. Dat vind ik belangrijk.’’



Gehaast

Alle buitenlandse studenten woonden een half jaar op de Cobbenhagencampus in Tilburg. Daar konden ze op hun gemak wennen aan Nederland en de cultuur. ‘’Alle dingen die ik irritant vind aan Duitsers, doen Nederlanders niet. Hier is alles wat minder gehaast. Heerlijk is dat’’, vertelt Julian lachend. ‘’Van Tilburg zelf heb ik ook genoten. It was great.’’



Het enige jammere vond hij dat veel lessen digitaal plaatsvonden, en dat ze maar weinig op Avans en bij de opdrachtgever langs konden gaan. De eindpresentatie had hij graag fysiek gedaan, met een borrel na afloop. ‘’Maar het is wat het is, niets aan te doen.’’



Feedback

De studenten werden beoordeeld op hun verslag, presentatie en samenwerking als groep en met de opdrachtgever. Voor het verslag moesten ze elkaar voorzien van feedback. ‘’Dat was grappig, want dat zijn veel niet-Nederlandse studenten helemaal niet gewend. Je zag dat ze dat best moeilijk vinden’’, vertelt beoordelend docent Stefan van de Wal. ‘’Ook zijn ze het niet gewend docenten bij hun voornaam te noemen. Die verschillen zag je goed terug tijdens dit project, wat erg leuk en leerzaam is.’’



Corona

Voor Mireia Domenech Albiol eindigde het project in mineur. De Spaanse student Electronic Engineering is namelijk een van de studenten die corona heeft. ‘’Ik was daardoor best nerveus voor het geven van onze presentatie. Ik heb nog wat last van mijn keel, maar gelukkig ging het goed’’, vertelt ze lachend met een sjaal om na haar presentatie. ‘’Jammer dat het zo eindigt, en niet fysiek met een borrel na afloop, maar ook online ging het goed.’’



Met haar groepsgenoten werkte ze de laatste maanden voor de Avansminor Emerging Technologies Playground. De opdracht was het verbeteren van de werkomgeving. ‘’Zoals het bedenken van een interactieve kaart waarmee je kunt zien welke studenten op dat moment aan de minor werken. Het research doen was leuk, het maken van de kaart in eerste instantie moeilijk. We hadden niet de juiste tools, maar kregen gelukkig hulp van anderen. Toen werd ook dat heel leuk. Zeker het programmeren.’’

Mireila Domenech Albiol (links) met haar groepsgenoten, bedrijfscoach en Avansdocent Bertus Rosier en de beoordelende docenten bij Avans.

Groen

Net als de andere internationale studenten blikt Mireia terug op een geslaagd project. De colleges vond ze interessant, de praktijkopdracht en begeleiding die ze er kreeg goed en tussendoor was er genoeg tijd om Nederland te verkennen. ‘’Het is een prachtig land, heel anders dan Spanje. Steden als Den Haag, Utrecht, Den Bosch en Rotterdam, die we samen met de andere internationale studenten bezochten, zijn heel groen. En de gebouwen zijn hier heel mooi. Het project is echt een aanrader om te volgen’’, vertelt ze opgetogen.

De studenten gaan voor het eind van de maand weer terug naar hun thuisland. Een aantal van hen mag nu ook nog niet terug, al zouden ze willen: door hun coronabesmetting zitten zij in quarantaine.