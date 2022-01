Avansstudent Jill staat in finale Miss Teen Noord-Brabant

Jill van de Wiel. Foto via Marc Bolsius.

De kans is aanwezig dat Bossche studenten International Business college volgen met het knapste meisje uit de regio. Eerstejaarsstudent Jill van de Wiel staat namelijk in de finale van Miss Teen Noord-Brabant, een missverkiezing waarbij ook veel wordt gefocust op de innerlijke schoonheid van deelnemers.



‘’Misschien is het uiterlijk bij deze verkiezing wel het mínst belangrijk. Daar ben ik wel blij mee. De modellenwereld kan hard zijn en er is veel negativiteit met ‘regels’ over kleine maatjes, zoals dat je middel bijvoorbeeld maar een paar centimeter breed mag zijn’’, vertelt Jill. ‘’Met deze verkiezing kan ik ook eens de andere kant laten zien, een waar ik veel plezier uit haal.’’



Bruno Mars

Als klein meisje hield de 17-jarige Avansstudent al van mode, deed ze fotoshoots met haar twee zussen en keek ze met bewondering naar modellen op internet en modeshows. Vooral die van Victoria’s Secret. ‘’Die vind ik geweldig. Dat Bruno Mars dan aan het optreden is op het podium, en dat je modellen met grote vleugels over een catwalk ziet lopen op hoge hakken. Daar droomde ik ook van’’, vertelt Jill gepassioneerd.

Optreden Bruno Mars bij Victoria’s Secret in 2016



Spannend

Hoe ze dat ooit moest bereiken, wist Jill echter niet. Tot ze een video zag waarin een model vertelde dat het voor haar allemaal begon met een missverkiezing. Dat was het moment waarop Jill op onderzoek uitging. Na een tijdje kwam ze uit bij de verkiezing Miss Teen Noord-Brabant, waar ze zich voor aanmeldde. Uit een selectie van vierhonderd meisjes ging ze vervolgens door naar de laatste honderd. ‘’Heel gaaf, en het maakt me ook trots. Ik vond het vooraf spannend om mee te doen, maar dacht bij mezelf ‘als ik het nooit probeer, bereik ik nooit wat’.”

‘Ik vond het vooraf spannend om mee te doen, maar dacht bij mezelf ‘als ik het nooit probeer, bereik ik nooit wat’

Beauty-dag

Goede looks zijn volgens Jill slechts een klein onderdeel van de missverkiezing. Een grote rol is weggelegd voor algemene kennis en maandchallenges. Die van vorige maand stond in het teken van een lach op iemands gezicht toveren. ‘’Ik heb toen voor een meisje met een beperking en haar zusje een beauty-dag gedaan. Ik krulde haar haren, deed haar kleding en een mooie fotoshoot. Ze straalde helemaal. Die challenge was dus wel geslaagd”, vertelt Jill met een glimlach.

Jill van de Wiel. Foto via John Vermeeren.

Linda Foundation

Ook moeten de kandidaten geld inzamelen voor de Linda Foundation, dat geld ophaalt voor armoedebestrijding in Nederland. ‘’Als je zelf niet in armoede leeft, heb je geen idee dat dat in je eigen omgeving speelt. Een op de negen kinderen groeit in Nederland op in armoede, toen ik dat hoorde vond ik dat erg heftig’’, zegt Jill, die tot nu toe met meer dan duizend euro het meeste geld heeft opgehaald van alle kandidaten. ‘’En ik ben nog niet klaar, want wil een veiling organiseren waarin bedrijven dingen doneren. Ik heb al een weekend in een Oostenrijks huisje en een voetbalshirt van RKC Waalwijk met twee wedstrijdtickets.’’



De finale van de verkiezing is in maart. Tot die tijd wachten er nog een aantal challenges, shoots en is de eerstejaars druk met het voorbereiden op de finale. ‘’Daarin loop ik met hakken van tien centimeter over de catwalk. Daar moet ik thuis nog wel even voor oefenen, want dat is een stuk moeilijker dan het op tv lijkt. Je mag niet trillen, moet goed poseren én ook nog eens leuk lachen’’, aldus Jill, die er ondanks het harde werken vooral heel veel zin in heeft. ‘’Op televisie keek ik altijd naar vrouwen in mooie, lange glitterjurken. En nu loop ik daar zelf in!’’



Als de Bossche studente de wedstrijd uiteindelijk wint, hoopt ze model te worden. ”Maar dat betekent niet dat ik mijn studie dan vergeet. Het lijkt me wel wat om International Business te combineren met het modellenwerk.”

Will jij Jill steunen in haar finalestrijd? SMS dan Poll Noordbrabant Jill W naar 3010. Dat kan nog tot de finale.