Meer versoepelingen, ook voor (sommige) studenten

bron: Rijksoverheid

De handrem gaat eraf: het kabinet versoepelt allerlei coronamaatregelen. Bijna alles kan morgen weer open tot 22.00 uur. In het hoger onderwijs hoeven studenten en medewerkers minder vaak in quarantaine.

Dat blijkt uit de nieuwe persconferentie van premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers. Ze zoeken bewust de grenzen van het mogelijke, zei Rutte. Het aantal besmettingen is immers al torenhoog en zal nu nog sneller stijgen.

Het kabinet volgt in grote lijnen het OMT-advies dat al vóór de persconferentie openbaar was gemaakt en gaat met de late sluitingstijd zelfs twee uur verder dan de deskundigen voorstelden.

Quarantaine

De quarantaineregels veranderen dus. Na contact met een besmet persoon hoeven sommige mensen niet meer in quarantaine, zolang ze zelf geen klachten hebben. Dat geldt onder meer voor leerlingen en studenten onder de 18 jaar.

De regels worden ook versoepeld voor wie langer dan een week geleden een boosterprik heeft gehad of korter dan acht weken geleden positief is getest (en dus van corona is hersteld).

Voor de zekerheid moeten ze dan gedurende vijf dagen elke dag een zelftest doen. Ook kunnen ze even niet bij opa en oma op bezoek: ze moeten het contact met kwetsbare personen vermijden.

Daarmee lopen de quarantaineregels voor studenten uiteen, afhankelijk van hun leeftijd en vaccinatiestatus. Wie klachten heeft, moet nog steeds thuisblijven en een zelftest doen. Wie besmet is, moet in isolatie.

Uitzondering docenten

Voor leraren en docenten met een ‘essentiële rol’ in het onderwijs, of in een ‘uitzonderlijke situatie’, mag een uitzondering worden gemaakt op de quarantaineregels, zolang de werknemer geen klachten heeft. Dit kan volgens een persbericht van het ministerie alleen “in goed overleg tussen werkgever en werknemer en onder strenge voorwaarden, zoals dagelijks zelftesten”.

Dat kan in de praktijk alleen maar om docenten gaan die geen boosterprik hebben gehad (of korter dan een week geleden) of die zich helemaal niet hebben laten vaccineren.

Collegezalen

En hoe zit het met de regels voor collegezalen? Daar verandert niets aan, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Daar mogen maximaal 75 studenten tegelijk samenkomen.

Ook geldt in het hoger onderwijs nog steeds dat studenten en medewerkers “altijd en overal” een mondkapje moeten dragen. Dat doen ze dus niet alleen in de gangen, maar ook tijdens de lessen.

De algemene coronaregels blijven van kracht: houd 1,5 meter afstand waar mogelijk, was regelmatig je handen, draag een mondkapje in publieke ruimten en ventileer goed.

Toch dicht

Kuipers waarschuwde wel dat het aantal besmettingen zal oplopen. Daardoor zullen meer mensen in quarantaine gaan en dus zullen sommige plaatsen – bij gebrek aan personeel – ondanks de nieuwe regels toch gesloten zijn.

De maatregelen gelden in principe voor zes weken, met een ‘weegmoment’ over drie weken. Het zou kunnen dat het kabinet dan toch weer strenger moet worden, waarschuwde Rutte. Dan zal hem vast jojobeleid worden verweten, voorspelde hij, maar dat risico wil hij nemen.