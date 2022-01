Wereldverbeteraars opgelet! Meld je nu aan voor de SDG-Challenge

Wie zich in wil zetten voor een duurzamere wereld heeft nog tot 26 januari tijd om zich in te schrijven voor de Sustainable Development Goals (SDG)-Challenge. Tien hogescholen van Nederland doen mee aan dit programma, waaronder Avans.

Tijdens dit programma werken studenten, docenten en medewerkers van hogescholen samen aan duurzame vraagstukken voor verschillende opdrachtgevers, zoals VGZ en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De opdrachten staan in het teken van een of meerdere Sustainable Development Goals (SDG’s), waar Avans al mee werkt.

Er zijn tien groepen die bestaan uit tien tot vijftien studenten. Elk team werkt interdisciplinair samen en krijgt een specifiek SDG-vraagstuk van een deelnemend bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan het bestrijden van armoede of het beschermen van de planeet.

Op woensdag 16 februari is de kick-off. Dan wordt ook bekend gemaakt welk team voor welke opdrachtgever aan de slag gaat. De finale van de HBO SDG-Challenge wordt een fysiek event op een geheime locatie in Nederland, als de coronaregels het tegen die tijd toelaten. Meedoen aan de challenge duurt ongeveer vier of vijf werkdagen, verspreid over drie maanden.

Inschrijven kan tot 26 januari. Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp binnen Avans, kun je terecht bij Geoffrey van der Horst, extra@avans.nl. Voor vragen over de SDG-challenge zelf: organisation@sdg-challenge.com.