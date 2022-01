Mensenrechtencentrum VU staakt activiteiten

Illustratie: Lotte Verheul

Het Cross Cultural Human Rights Centre van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft haar activiteiten stilgelegd. Onderzoek moet eerst uitwijzen of de onafhankelijkheid van het centrum in het geding is door financiering uit China.

Vorige week maakte de NOS bekend dat het mensenrechtencentrum gesponsord wordt door een Chinese universiteit. Dat leidde tot discussie over de onafhankelijkheid van het Amsterdamse centrum, omdat universiteiten in China nauwe banden hebben met het politieke regime. De VU kondigde een onderzoek aan naar de onafhankelijkheid van het centrum en stort de subsidie uit China op voorhand terug.

Geen colleges

Het mensenrechtencentrum schort al haar activiteiten nu voorlopig op, melden de NOS en Ad Valvas vandaag. Dat betekent ook dat colleges die onderdeel waren van een honoursprogramma van de VU niet doorgaan. Een woordvoerder van de universiteit laat weten dat de elf studenten die daaraan meedoen het vak later krijgen of dat er naar een alternatief wordt gezocht.

Het centrum heeft zijn website leeggehaald. In een verklaring staat dat het centrum in de universaliteit van mensenrechten gelooft en dat “inclusiviteit en diversiteit” op dit terrein bij uitstek van belang zijn. Het concludeert dat niet alle publicaties op de website in lijn waren met deze waarden. “Dit is reden genoeg om de website nader te bekijken.”

De VU wil de uitkomst van het aangekondigde onderzoek naar de onafhankelijkheid van het centrum afwachten. Het is nog niet bekend wanneer dat wordt afgerond.