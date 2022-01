Minorstudenten bouwen machine ter vervanging van een barman

Studenten van de minor Smart Industry and Internet of Things bouwen een Smart Bartender. Het is een machine die, in plaats van een barman, drankjes voor je maakt. “Ik sta echt versteld hoe goed onze studenten het hebben gedaan. Wat zij geleverd hebben, zou je met een paar aanpassingen makkelijk kunnen vermarkten”, vertelt minordocent Jasmin Besic vol trots.

Studenten werken aan de Smart Bartender

In totaal gingen vier groepen aan de slag met het maken van een Smart Bartender. Niels Vos, Chavon Gradus, Lein van Sluijs en Hossam Osman vormden samen een team. “Onze samenwerking verliep eigenlijk best soepel”, zegt Niels. De groep had wel te maken met tegenslagen. “We hadden maar een klein budget, dus wil je zo goedkoop mogelijk onderdelen regelen. Sommige dingen kregen we van sponsoren en andere onderdelen bestelden we uit China. Helaas kwam niet alles op tijd binnen en moesten we creatief zijn.” Desondanks lukte het hen om de bartender voor de deadline af te krijgen.

Tekst gaat verder onder de video:

De studenten die bij elkaar in de groep zaten kwamen allemaal van een andere opleiding. Dat was onder andere een eis van minordocent Anton Steeghs: “Door studenten van verschillende opleidingen bij elkaar te zetten, leren zij allerlei nieuwe inzichten van elkaar. Techneuten zitten vooral te denken over hoe je een pompje aan het werk krijgt en de Bedrijfskundestudent denkt juist na over hoe ze het aan de klanten gaan verkopen en hoe het eruit komt te zien. Door samen te werken ontstaan er mooie producten.”

De Smart Bartender daadwerkelijk op de markt brengen, doen de studenten voorlopig niet. Niels: “We zijn laatstejaars en hebben natuurlijk al plannen gemaakt voor de toekomst, dus die gaan even voor.”