Bij de nieuwe Avansbrede incubator kan iedere student ondernemer worden

Urban Living Lab

Altijd al willen ondernemen, maar binnen je studie daar nooit de ruimte voor gehad? Docenten Ondernemerschap & Retail Management (ORM) starten een initiatief waarbij elke student, ongeacht de opleiding, een bedrijf kan starten en daarmee studiepunten kan verdienen. Bij Avans Incubator worden studenten daarin gecoacht.

Docenten van de opleiding ORM in Breda, Rob Huijbers, Ralf Mastwijk en Harmen van Heist, kenden het concept al van hun eigen opleiding. Volgens hen is het project daar een groot succes en daarom besloten ze het Avansbreed op te zetten. “We zien dat veel studenten meerdere passies hebben en naast hun opleiding toch wel geïnteresseerd zijn in het ondernemen. Hoe mooi is het als wij die studentondernemers kunnen helpen?”, vertelt Huijbers.

Het programma is te volgen via vrije of gekoppelde studiepunten vanuit de eigen opleiding. Het is een halfjaarlijks project waarbij twaalf tot vijftien studenten onder andere begeleid worden door een coach. Mastwijk: “Je kunt fysiek of digitaal in gesprek met onze coaches en specialisten. Dat geldt zowel voor intern als extern, wij bieden de studenten ons netwerk aan.” De coaches kijken samen met de desbetreffende opleiding van de student hoe het bedrijf wordt getoetst op studiepunten.

Drie stappen naar een eigen onderneming

De studenten ondergaan tijdens het programma drie stappen. “De ondernemer begint met een concept. Wij kijken of het idee geschikt en haalbaar is”, zegt Huijbers. “Daarna kijken we hoe we het op de markt brengen en helpen we de student om met de juiste mensen in contact te komen.” Mastwijk vult aan: “Wij reiken handvatten aan. Het is aan de student zelf om het op te pakken.” Wie al een eigen onderneming heeft, kan ook bij de Avans Incubator terecht. Diegene krijgt dan coaching in een andere vorm.

Work hard, play hard-sfeer

De docenten willen dat Avans Incubator een soort community wordt. Daarom is het project niet in een collegezaal gevestigd, maar in het Urban Living Lab in Breda. “We willen dat het draait om werken en plezier maken. Daarom willen we in de ruimte bijvoorbeeld een voetbaltafel plaatsen en een plek creëren om te ontspannen, maar zeker ook een rustige ruimte inrichten waarin je even kan bellen. Het moet een ‘work hard, play hard‘-sfeer hebben”, aldus Mastwijk.

Avans Incubator werkt samen met het Avans Ondernemers Centrum en Avans topondernemersregeling. De eerste ronde start in februari. Daarvoor hebben zich inmiddels al negenentwintig studenten aangemeld. Gebaseerd op het bedrijfsidee en de motivatiebrief worden maximaal vijftien studenten tot het programma toegelaten. De tweede ronde start in september. Voor die ronde inschrijven is nog mogelijk.