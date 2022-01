OMT-advies: minder quarantaineregels in onderwijs

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet om de quarantaineregels in het onderwijs te versoepelen. Vanavond maakt het kabinet tijdens de persconferentie bekend wat de nieuwe regels worden.

Op dit moment zijn de enige beperkingen in het hoger onderwijs: niet meer dan 75 studenten in een collegezaal en “altijd en overal” een mondkapje dragen. Bij tentamens en examens zijn wel meer dan 75 studenten in een ruimte toegestaan.

De algemene coronaregels gelden ook. Dat betekent onder andere dat studenten en personeel in quarantaine moeten als ze in nauw contact zijn geweest met iemand die het virus draagt.



Dagelijks negatieve zelftest

Als het aan het OMT ligt, worden die regels versoepeld. Studenten in het hoger onderwijs die een quarantaine-advies krijgen, mogen straks naar college “mits zij gedurende vijf dagen dagelijks een negatieve zelftest hebben, geen klachten hebben en ook het contact met kwetsbare personen vermijden”.

Jongeren die werken of stagelopen, dienen in zo’n geval met hun werkgever te overleggen of dagelijks zelftesten volstaat. Voor studenten geneeskunde en verpleegkunde die coschappen doen of stagelopen “moeten deze zaken in overleg met de betreffende opleiding en faculteit geregeld worden”.

Scholen

Op scholen mag van het OMT ook versoepeld worden. Kinderen tot 12 jaar hoeven niet meer in quarantaine als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. Kinderen tot en met 18 jaar mogen naar school als ze elke dag een zelftest doen.

Een andere grote verandering is – als het kabinet het advies overneemt – dat de horeca en cultuursector weer van het slot gaan. Het OMT adviseert wel om met een avondklok te werken en ook is er een coronatoegangsbewijs nodig om aan activiteiten deel te nemen.

Ongebruikelijk

Het advies kwam eerder naar buiten dan gebruikelijk. Op verzoek van de Kamer bracht minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers het advies dit keer uit vóór de persconferentie van vanavond.