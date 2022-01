OMT: ‘Draag mondkapje bij grotere colleges’

Als studenten en docenten weer naar de campus komen, zouden ze mondkapjes moeten dragen tijdens het onderwijs in grotere groepen. Dat adviseert het Outbreak Management Team.

Het aantal besmettingen is momenteel erg hoog, schrijft het OMT in een brief aan het ministerie van Volksgezondheid. En hoewel er minder mensen ernstig ziek worden van de omikronvariant, staat de zorg onder grote druk.

Grotere groepen

Daarom raadt het OMT aan om het gebruik van mondkapjes in onder meer drukke winkelstraten en alle publieke binnenruimtes uit te breiden voor iedereen vanaf 13 jaar. Ook het “onderwijs in grotere groepen” aan universiteiten en hogescholen valt onder het advies.

Het is niet duidelijk waarom het advies niet geldt voor onderwijs in kleinere groepen, bij tentamens en in bibliotheken. Het OMT was niet bereikbaar voor nadere vragen.

Medische mondkapjes

Verder adviseert het OMT om uitsluitend medische mondneusmaskers te gebruiken; de bekende wit-blauwe wegwerpmondkapjes. ‘Niet-medische’ mondkapjes van uiteenlopende stoffen zijn minder veilig volgens het OMT. Drogisterijen zeggen overigens dat ze die ’type II-mondkapjes’ niet genoeg op voorraad hebben, schrijft RTL Nieuws. Ze zijn niet ingekocht omdat ze aan het begin van de coronacrisis gereserveerd werden voor de zorg en niet in winkels verkocht werden.

Kwetsbare personen krijgen het advies om in “ongecontroleerde” situaties een veiliger FFP-2-masker te dragen, bijvoorbeeld “waar sprake is van veel bewegingen, waar de anderhalve meter niet gehandhaafd kan worden, waar aerosolvorming door zingen en schreeuwen optreedt, en waarin er twijfels zijn over de ventilatie in een binnenruimte”.

Op 14 januari betrekt het kabinet het OMT-advies bij zijn besluit om de lockdown in het hoger onderwijs al dan niet te verlengen. Daarover zal het OMT later nog adviseren.