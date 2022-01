Oproep: ‘Open het mbo en hoger onderwijs’

Illustratie: Joris Habraken

De lockdown in het hoger onderwijs en mbo moet zo snel mogelijk verdwijnen. Dat is de ‘dringende oproep’ van studentenorganisaties, onderwijsinstellingen, psychiaters en jongeren.

De organisaties hebben een brief geschreven aan de deskundigen van het OMT, met een cc aan de nieuwe ministers van Onderwijs en Volksgezondheid. Vandaag adviseert het OMT over de verlengde lockdown en vrijdag maakt het kabinet een nieuwe afweging.

De pandemie duurt inmiddels bijna twee jaar, staat in de brief, en docenten en studenten “missen de ontmoeting”. Het is van belang voor de sociale ontwikkeling van studenten om medestudenten en docenten in levenden lijve te ontmoeten, stellen ze.

Psychische problemen

Door de lockdown hebben veel studenten allerlei psychische problemen, zoals eenzaamheid, somberte en slaaptekort, schrijven ze met een verwijzing naar recent onderzoek (waar overigens ook kritiek op kwam). “Dit alles pleit ondanks de hardoplopende besmettingsgraad voor een duurzame oplossing.”

De kersverse minister van Onderwijs, Robbert Dijkgraaf, heeft al laten weten dat het openen van het onderwijs “hoog op de prioriteitenlijst” staat. Het onderwijs moet zich voorbereiden op een toekomst met het virus, denkt hij. De pandemie is voorlopig niet voorbij.

Het is nog even afwachten hoe dat gaat gebeuren, maar het OMT pleit deze week voor wijdverbreider gebruik van mondkapjes, ook in het onderwijs. Studenten zouden de mondkapjes niet alleen op de gang moeten dragen, maar ook in de les.

Ondertekenaars

De ondertekenaars van de brief zijn studentenorganisaties ISO, LSVb, JOB (voor het mbo) en de Nationale Jeugdraad, evenals de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland. Verder hebben de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en kinderpsychiater Arne Popma de brief ondertekend.

Tegelijkertijd leven er onder studenten ook zorgen om het recordaantal besmettingen. In Groningen roepen studenten bijvoorbeeld op om tentamens weer online te laten plaatsvinden.