Rondvraag: een minister aanstellen zonder politieke ervaring, is dat een goed idee?

Robbert Dijkgraaf. Foto: via Rijksoverheid

De aanstelling van het nieuwe kabinet vond vanochtend plaats met de traditionele foto bij paleis Noordeinde. Onder de ministers zitten een hoop nieuwe namen, lang niet allemaal met politieke ervaring. Een van die namen zonder politieke achtergrond is hoogleraar Robbert Dijkgraaf, vers aangesteld als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor D66. Wat vinden Avansstudenten van deze aanstelling?



‘’Heeft hij geen enkele politieke ervaring? Dat vind ik niet slim en erg gek’’, zegt Koen Nijsse, tweedejaarsstudent Accountancy Deeltijd verrast wanneer hem wordt gevraagd wat hij van de aanstelling van Robbert Dijkgraaf vindt in de kantine bij Avans aan de Hogeschoollaan in Breda. ‘’Dat hij een goede wetenschapper is, wil niet zeggen dat hij ook een goede minister wordt. Zoiets moet niet kunnen eigenlijk.’’



Wennen

Dat Dijkgraaf zonder politieke ervaring het vak in gaat, kan Koen zich ergens nog wel voorstellen. ‘’Maar niet dat hij gelijk op zo’n grote en belangrijke post zit. Natuurlijk word je er vanzelf beter in, maar het zal wennen voor hem zijn. Het kost vast een poosje voor hij alles weet. Ik zou het erg lastig vinden’’, vertelt hij.

Koen Nijsse

Feeling

Niet iedereen kijkt negatief naar de aanstelling van de D66-minister. Daar is Elke de Vos, tweedejaarsstudent Fysiotherapie in Breda, er een van. ‘’Ik denk niet dat politieke ervaring het állerbelangrijkste is als je in de politiek gaat werken. Wat voor mij belangrijk is, is dat iemand feeling heeft met het onderwerp. In dit geval onderwijs’’, vertelt ze. ‘’De ervaring komt dan later wel.’’



Elke is geen politiek junkie die aan de buis gekluisterd zit om al het politiek nieuws te volgen. Het meeste volgt ze op de achtergrond. Dat verandert echter wanneer het over thema’s gaat die voor haar interessant zijn, zoals het leenstelsel. ‘’Dan volg ik het beter. Ik ben dus erg benieuwd wat Dijkgraaf van plan is’’, vertelt de Avansstudent.

Hachje proberen te redden

Studiegenoot Daisy Stoffelen knikt wanneer Elke aan het woord is. Ze is het met Elke eens: politieke ervaring is niet het allerbelangrijkste wanneer je op een dergelijke post gaat werken. ‘’Kennis van het onderwerp, onderwijs nu dus, vind ik het belangrijkste. Je moet ermee begaan zijn en dan komt de rest vanzelf’’, betoogt ze. De tweedejaarsstudent is benieuwd hoe de nieuwe minister zijn werk gaat uitvoeren, maar ze kijkt ook met interesse naar de politiek in het algemeen. Haar vertrouwen is namelijk weleens groter geweest. ‘’Ik heb het gevoel dat ze vooral hun eigen hachje proberen te redden. Neem Rutte nou, die heeft al drie kabinetten voorgezeten en begint nu aan zijn vierde. En er is genoeg fout gegaan in die tijd.’’



Relevante kennis

Ook Max Schouw, laatstejaarsstudent International Business in Breda, is niet per se negatief over Dijkgraaf en zijn nieuwe baan. ‘’Ze zetten hem vast niet zomaar neer, daar is vast onderzoek naar gedaan’’, zegt hij. ‘’Het kan goed uitpakken, maar ook slecht. Dijkgraaf heeft als wetenschapper denk ik een hoop relevante kennis, ook voor het onderwijs. Dat kan goed uitpakken. Aan de andere kant heb je Donald Trump, die zonder enige ervaring president van de Verenigde Staten werd. Maar dat is dan wel wel weer gelijk het meest slechte voorbeeld.’’

Max Schouw

Als Max voor een paar jaar in de rol van minister van OCW zou kruipen, zou hij zich vooral focussen op de generatie studenten die nu afstudeert en ‘flink de dupe is geworden van het leenstelsel’. ‘’Dat systeem was er niet voor niets maar vrij kort. Ik zou die groep studenten niet aan hun lot overlaten.’’

Robbert Dijkgraaf is niet de enige minister zonder politieke ervaring die aangesteld is. Ook Ernst Kuijpers, bekend als arts die in de coronacrisis veel op tv komt om cijfers te duiden, is nieuw. Hij wordt namens D66 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Conny Helder gaat namens VVD aan de slag als minister voor Langdurige Zorg en Sport. Zij was bestuurder bij een zorginstelling. Een overzicht van alle andere nieuwe minsters vind je hier.