Rondvraag: hoe goed ga jij op de versoepelingen?

Van links naar recht: Mika, Sanne en Sandro

Na de persconferentie van afgelopen dinsdag kunnen we iets meer. Onder andere de horeca en cultuurbranche mogen de deuren weer openen, mits ze om 22:00 uur netjes weer dichtgaan. Burgers mogen eindelijk uit hun kooi de vrijheid in, maar blijven nog wel aangelijnd. Dat zorgt bij Avansstudenten voor een dubbel gevoel.

“Het is van niets naar iets, dus dat is wel heel mooi. Al denk ik dat er wel sneller versoepeld had kunnen worden, maar het is prima zo. Het zou ook wel raar zijn als alles zou mogen met de torenhoge besmettingscijfers”, vertelt Sandro Blom, derdejaarsstudent HRM in Den Bosch. “Maar ik vind dat het vooral voor de ondernemers echt weer open moet.”

Bedrijfskundestudent Mika Bisschops zit in het eerste jaar van zijn studie in Den Bosch. Hij zegt voorzichtig blij: “Het is natuurlijk nog steeds jammer dat niet alles open gaat, maar het is in ieder geval beter dan hiervoor.” De student hoopt dat er in het voorjaar weer meer mag, zoals een feest. “Ik heb in de lente en zomer een aantal festivals geboekt en hoop dat het dan wel kan. Ik hou echt wel van een festivalletje.”

Sanne van der Wolk, student Verpleegkunde in Den Bosch, vindt het vooral fijn dat ze naast haar studie ook weer “leuke dingen kan doen”. Dat er beperkingen zijn, begrijpt ze, maar ze kan niet ontkennen dat ze het jammer vindt. “Weer even op de zaterdagavond een kroeg inwandelen om te kijken hoe het daar is, had ik graag gedaan. Dat is toch wel weer heel lang geleden. Het is dat ik hiervoor in Nijmegen heb gestudeerd en dus een beetje de studentenervaring heb opgedaan, maar hier in Den Bosch, heb ik als tweedejaars geen idee hoe het eraan toegaat.”

Nieuwe lockdown

Bang voor een nieuwe lockdown is Sanne niet. “Ik denk dat de besmettingen vanaf nu weer dalen en er deze keer echt een einde aan komt”, aldus Sanne. Ook Mika heeft goede hoop: “Als het goed is, is de omikronvariant het begin van het einde.” Sandro heeft een andere mening. “Hoe ze bij de persconferentie praatten, gaf me het gevoel dat het zomaar weer de verkeerde kant op kan gaan als er door de hoge besmettingen meer mensen in het ziekenhuis belanden.” Het zou hem niks verbazen als er over een paar weken weer een nieuwe lockdown is.

Weekendplannen

Studenten Sandro en Mika hebben al meteen plannen voor het weekend. “Ik ga in de stad wat eten. Zondag ga ik voetballen en dan lekker de kantine in”, vertelt Sandro lachend. Ook Mika kan niet wachten: “Ik ben dit weekend zeker op een terrasje te vinden.”